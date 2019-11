Sconto Sony WF-1000XM3, i migliori concorrenti degli AirPods Pro al miglior prezzo: 199€

Gli AirPods Pro non vi piacciono, costano troppo oppure non vi interessano le funzioni che offrono ma nello stesso tempo volete degli eccellenti auricolari con cancellazione attiva del rumore? Su Amazon trovate i Sony WF-1000XM3 ad un prezzo “spaziale”: 199,99 euro.

Questi auricolari dalla stragrande maggioranza dei siti sono considerati i migliori concorrenti degli Airpods Pro e da alcuni anche migliori del prodotto Apple (se si esclude la parte di integrazione con iPhone per il quale gli AirPods sono ovviamente imbattibili). Tra le loro funzioni principali c’è proprio la cancellazione attiva del rumore che, analogamente a quello che fa Apple con i suoi auricolari, usa due microfoni che catturano tutti i suoni ambientali circostanti che analizzati dal processore HD QN1e vengono annullate da un’onda sonora inversa. Il processore svolge anche la funzione di gestione del segnale audio a 24 bit che viene passato ad un convertitore audio DAC con funzionalità di amplificazione. Non manca nei Sony WF-1000XM3 la funzione Quick Attention, simile a Trasparenza del AirPods Pro, utile per ascoltare un annuncio, effettuare una ordinazione

Tra gli altri dettagli dei Sony WF-1000XM3: comandi touch con controllo del volume, trasmissione via Bluetooth simultanea dei canali L/R, ridotta latenza, struttura ottimizzata dell’antenna, inserti auricolari di alta qualità (nella confezione ce ne sono di sei differenti dimensioni e tipo), lunga autonomia (6 ore con cancellazione di rumore, 8 senza, secondo Sony), custodia di ricarica e funzione di ricarica rapida.

I siti che li hanno provati e confrontati con gli AirPods Pro (in particolare gli affidabili e competenti WhatHiFi e Soudnguys) sottolineano nei Sony WF-1000XM3 una superiore capacità di cancellare il rumore e una eccellente risposta audio con alta fedeltà e ottima riproduzione dei bassi. Tutto questo li fa migliori nella giudizio medio degli AirPods Pro. Il discorso ovviamente cambia se vi interessa la miglior possibile integrazione con iPhone e il design. I questo caso il giudizio potrebbe anche essere invertito.

In ogni caso a 199 euro, prezzo attuale del Sony WF-1000XM3, sono un avversario ancora più ostico per gli auricolari Apple che costano 71 euro in più e un prodotto da tenere in considerazione se volete avere degli auricolari a cancellazione di rumore che sono il top.

