Auricolari Jabra Elite Active 75t in sconto a (quasi) metà prezzo, solo 94,99€

Se volete acquistare quelli che ad oggi sono ritenuti quasi unanimemente i migliori auricolari al mondo nel rapporto tra prezzo e prestazioni, andate subito su Amazon dove potete comprare a solo 94,99 euro i Jabra Elite Active 75t.

Questo auricolari Macitynet li ha visti in anteprima al CES di un paio di anni fa. Da allora si sono fatti via via largo accreditandosi presso una lunga serie di siti specializzati e di recensori per le loro eccellenti qualità e funzioni. Si tratta di un accessorio piccolo e leggero, segnato da una grande autonomia (fino 7,5 ore che diventano 28 con la ricarica nella custodia) e da un design a prova di attività fisica visto che sono estremamente resistenti a sudore, acqua e polvere. Sono certificati IP57, in pratica diventano impermeabili e garantiti per resistere all’acqua dolce fino a un metro per 30 minuti.

Offrono cancellazione passiva e attiva (con tanto di funzione trasparenza) del rumore, riduzione del rumore sull’audio vocale in uscita, supportano i codec SBC, AAC e suonano anche decisamente bene per la classe e la fascia di prezzo in cui si collocano. Hanno funzioni come pausa automatica quando li si toglie dall’orecchio, connessione rapida e multiplaa (fino a due dispositivi), supporto agli assistenti vocali (incluso Siri).

I Jabra Elite Active 75t costano sul sito di Jabra 175€. Amazon li vende spesso scontati ma mai a 94,99€ come oggi, in pratica poco più di metà prezzo.