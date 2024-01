Cavo USB-C da 20 Gbps, 100W, fino a 3 mt prezzo da 16€

Se cercate il cavo perfetto USB-C moderno, lo trovate su Amazon. È questo di CAKOBLE da 20 Gbps costa 16 € e che vi permette di sfruttare al meglio possibile le nuove portare USB-C ad alte prestazioni di praticamente tutti i dispositivi in commercio, dagli iPhone 15 Pro ai Mac a macchine o smartphone con differenti tipologie.

Quel che rende molto appetibile il cavo CAKOBLE, è prima di tutto la compatibilità con lo standard USB-C ad alte prestazioni.

Stiamo parlando di USB-C 3,2 GEN 2X2, che su dispositivi compatibili (come alcuni smartphone Android e alcuni PC) consente di raggiungere fino a 20 Gbps di velocità e che sui Mac o gli iPhone 15 Pro funziona a 10 Gbps.

In pratica è il cavo ideale sia per chi ha bisogno di scaricare su un computer grandi quantità di dati sia per chi vuole registrare direttamente video ProRes su disco esterno. Questo evita problemi come quelli che abbiamo descritto, la perdita di fotogrammi quando si usa per questo scopo un cavo non adatto.

Il cavo è anche in grado di mandare video a 4K @60Hz Video Output e di ricaricare un dispositivo fino a 100W.

Tutte queste due specifiche lo rendono molto interessante anche per l’uso su un Mac. Potremo usarlo per collegare un disco fisso e sfruttare la velocità (anche se non al suo massimo) della porta USB-C/Thunderbolt del computer oppure per caricarne la batteria.

Il cavo può essere utile anche per chi ha un iPhone 15. Anche se la porta USB-C di questo smartphone non supera i 480 Mbps, il prezzo solo di poco superiore ad un cavo USB-C 3 e la qualità del cavo CAKOBLE consigliano di comprarlo anche se non si è in grado di sfruttarlo al massimo. Oltre a questo rappresenta un investimento su acquisti futuri. Infine può essere usato con un Mac per ricaricarlo alla massima velocità

Non dimentichiamo che anche gli iPad Pro hanno una porta molto veloce. Si tratta di una porta Thunderbolt che arriva a 40 Gbps ma potrete sfruttarla, anche se parzialmente, con questo cavo che funziona anche per ricaricare la batteria.

Poi come accennato se avete un PC o un telefono Android non solo lo ricaricherete molto velocemente ma se avrà la porta abilitata (i dispositivi Apple non lo sono) al cosiddetto 2X2 arriverete addirittura a 20 Gbps.

Il cavo cavo CAKOBLE ha un prezzo molto modesto: solo 16,99 € nella versione da un metro che diventano 17,99 nella versione da due metri o 20,99€ nella versione da tre metri. Tutti i cavi li potete comprare in sconto del 5% con prezzo da 16€.

Eventualmente esiste anche una versione da 10 Gbps