JLab presenta la sua tastiera Epic Wireless multi dispositivo con rotella

JLab, noto anche nel settore audio e tecnologico in generale, annuncia il lancio della sua tastiera wireless Epic, progettata per connettersi in modo fluido con i dispositivi tramite Bluetooth o un dongle USB wireless, offrendo agli utenti flessibilità e comodità. Con la possibilità di passare tra tre dispositivi salvati, tra cui laptop, telefoni, tablet e altro ancora, gli utenti potranno passare dall’uno all’altro con la pressione di un semplice tasto.

E’ dotata di tasti illuminati a profondità completa, compreso il tastierino numerico per risultare di più facile utilizzo nelle ore notturne, ma anche per migliorare il design. A questo si aggiungono i tasti di scelta rapida e la manopola multimediale per migliorare la produttività, consentendo agli utenti di controllare facilmente l’audio e accedere alle funzioni essenziali.

Per migliorare ulteriormente l’esperienza dell’utente, JLab ha sviluppato un’applicazione desktop personalizzata esclusivamente per la tastiera Epic Wireless. Questa app consente agli utenti di salvare profili e programmare tasti di scelta rapida, adattando la tastiera alle esigenze specifiche.

A livello estetico, la Epic Wireless Bluetooth vanta un design minimalista e moderno. La base in metallo garantisce durata nel tempo, rendendola adatta sia per ambienti di lavoro professionali che per postazioni da gioco.

Oltre alle prestazioni, la tastiera offre tasti a sfioramento, garantendo un’esperienza di digitazione silenziosa per coloro che condividono lo spazio di lavoro o viaggiano. Dotata di una manopola multimediale realizzata in metallo, consente agli utenti di controllare rapidamente l’audio direttamente dalla tastiera.

Progettata con la sostenibilità in mente, la tastiera Epic Wireless include una batteria ricaricabile che dura fino a sei mesi. Si tratta di una batteria da 2000 mAh che riduce gli sprechi eliminando la necessità di batterie usa e getta.

La tastiera Epic Wireless è disponibile all’acquisto su Amazon e sul sito ufficiale di JLab al prezzo di 69.99 sterline. Al momento non sembra essere disponibile su Amazon Italia.