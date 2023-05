Prima beta di macOS Ventura 13.5 agli sviluppatori

Dopo aver rilasciato ufficialmente l’aggiornamento a macOS Ventura 13.4, Apple ha avviato un nuovo cliclo di beta per il futuro update a macOS Ventura 13.5.

La beta 1 di macOS Ventura 13.5 è stata rilasciata agli sviluppatori, e la release in queatione è etichetta con la build 22G5027e (la versione finale dell’update a macOS Ventura 13.4 è la build 22F66).

Non conosciamo ancora le novità specifiche integrate in macOS Ventura 13.5 ma è probabile che si tratta di bug fix o novità minori: stiamo per avvicinarci all’annuale conferenza sviluppatori (WWDC) di giugno e gli sviluppatori stanno lavorando sui nuovi sistemi operativi (iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, ecc.) le cui presentazioni dovrebbe avvenire nel corso dell’evento.

Come sempre gli sviluppatori registrati possono scaricare la beta di macOS Ventura dal Developer Center e, con il profilo installato, installare gli aggiornamenti man mano che saranno disponibili.

A questo indirizzo trovate un nostro articolo con suggerimenti su come prepararsi PRIMA di passare a macOS Ventura e le indicazioni su quali Mac è possibile installarlo. A questo link tutti i nostri articoli dedicati al nuovo sistema operativo per macOS.