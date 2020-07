Jony Ive ha curato una collezione di opere di artisti emergenti a Londra

Ottimista, singolare, nuova: con queste tre parole la leggenda del design di Apple Jony Ive ha presentato una collezione di opere di artisti emergenti a Londra, giovani che hanno terminato il percorso di studi al Royal College of Art.

La collezione curata da Ive è stata presentata online, nell’ambito di una selezione di opere rese disponibili online dopo il conseguimento della laurea da parte degli studenti in questo periodo in cui per la pandemia del Coronavirus non è possibile organizzare un’esposizione tradizionale.

“Questa collezione è una selezione incredibilmente piccola di uno straordinario corpus di opere – ha scritto Jony Ive nella sua presentazione della collezione -. Fare qualsiasi tipo di scelta è impegnativo in modo assurdo, ma vedere il lavoro è stato esaltante un privilegio”. Jony Ive sta in questo modo promuovendo una nuova generazione di talenti artistici. Talenti, che secondo il designer sono stati segnati dalla pandemia.

“Ci sono nelle loro opere una chiarezza e un’audacia che evidentemente sono conseguenza dell’assenza di distrazioni e strumenti famigliari”. Una vittoria della creatività, cui hanno dato un impulso “singolare, ottimistico e nuovo” anche, come sottolinea Jony Ive, “il caos e l’incertezza” vissuti nei mesi del lockdown dagli artisti a Londra.

Ive, che si è dimesso da Apple nel 2019, è stato nominato nel 2017 cancelliere del Royal College of Art, prestigiosa istituzione londinese per la formazione superiore nell’ambito dell’arte e del design. Tra gli ex allievi della Royal College of Art di Londra vi sono il pittore David Hockney, l’architetto Thomas Heatherwick e il designer e ingegnere James Dyson.

Jony Ive è un designer che potremo definire leggendario: il suo nome è legato indissolubilmente a prodotti iconici di Apple quali l’iPad, l’iMac, l’iPhone ma anche l’Apple Park e tanti, tantissimi altri prodotti e accessori vari della Casa di Cupertino. Uno sguardo sulla sua carriera è disponibile in questo approfondimento di Macitynet.

La collezione completa di opere realizzate da studenti della Royal College of Art di Londra selezionata dal designer Jony Ive, intitolata “Ottimista, singolare, nuova”, si può visualizzare a partire da questo link diretto sul sito del college londinese.