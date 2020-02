Jony Ive ha partecipato ad un seminario aziendale organizzato da Hermès

Jony Ive ha ufficialmente lasciato Apple il 28 novembre 2019, per fondare una società di design indipendente che avrà anche la Casa di Cupertino fra i suoi principali clienti, spiegando che avrebbe continuato a lavorare a stretto contatto con la Mela su diversi progetti.

Da allora si è saputo poco ma adesso il sito The Business of Fashion riferisce che l’ex Chief Design Officer di Cupertino ha recentemente partecipato a un seminario aziendale organizzato da Hermès, evento al quale erano invitati giornalisti, membri della famiglia e “amici dell’azienda”.

Ogni anno Hermès sceglie un tema che serve da guida per le sue maison informando su tutto ciò che riguarda il design e le modalità di presentazione al pubblico.

Ive non ha rivelato su cosa sta lavorando “LoveFrom” (la sua nuova azienda) ma ha per lo più parlato con Pierre-Alexis Dumas, direttore artistico di Hermès delle “finalità di un prodotto”. “Gli oggetti sono estremamente potenti, ma sono potenti oltre la nostra capacità di spiegare il perché”, ha spiegato a Dumas. “C’è un pericolo che ho notato: quando si ha un grande gruppo di persone c’è la tendenza a concentrarsi su attributi nei quali vi sono certezze assolute”. “C’è un enorme valore in ciò che le persone non possono dichiarare consapevolmente riguardo ad un oggetto”.

Ive ha anche parlato del valore dei fallimenti. “Mi interessa molto di più fare dei tentativi e sbagliare, anziché essere sempre dalla parte della ragione”. “Non mi interessa affatto quando si va nella direzione errata. Di fatto, trovo una sorta di perverso piacere nel farlo”.

