La saponetta WiFi che abilita il controllo Smart di qualsiasi dispositivo a infrarossi a soli 9 euro

Per automatizzare la casa non dovete comprare nuovi dispositivi, specialmente quando i vecchi funzionano ancora benone. A volte basta pochissimo: nel caso specifico, solo 9,65 euro per una saponetta WiFi IR davvero speciale.

L’abbiamo chiamata “saponetta” per via della forma e del colore della scocca di questo dispositivo, così piccolo da stare nel palmo di una mano, ma il termine più corretto sarebbe telecomando.

Come avrete già intuito dalle sigle citate poc’anzi questo accessorio combina la tecnologia WiFi e quella a infrarossi, consentendo cioè di controllare qualsiasi dispositivo normalmente gestibile tramite un telecomando IR, direttamente dallo smartphone oppure con i soli comandi vocali.

Le compatibilità citate dal produttore parlano infatti di Amazon Alexa, Google Home e le ricette IFTTT, oltre ai sistemi gestibili con le app Tuya e Smart Life. Se perciò avete già un sistema domotico predisposto e controllabile con almeno uno di questi servizi potrete già integrare la saponetta al vostro setup.

Basta posizionarla vicino ai dispositivi che usano la tecnologia a infrarossi per poterli controllare a distanza, persino dall’altra parte del mondo, direttamente dallo smartwatch, dallo smartphone oppure con uno speaker con assistente vocale Alexa o Google.

La compatibilità con IFTTT e Google Home permettono di inserire il controllo dei dispositivi IR anche in automazioni più complesse, creando cioè scene particolari in base al contesto. Potrete ad esempio accendere il TV e il condizionatore impostando una temperatura abbastanza fresca, abbassando le tapparelle e accendendo le luci a determinate colorazioni e intensità di illuminazione, creando la macro “Cinema estate”.

Il solo controllo WiFi del televisore potrebbe comunque valerne l’acquisto: se avete perso il telecomando o se è finito tra i cuscini del divano non dovrete scomodarvi troppo. Vi basterà prendere in mano il telefono, aprire l’app e gestire tutto da lì. In alternativa, giusto per fare un secondo esempio, vi basterà parlare con Alexa.

Se siete interessati, al momento questo praticissimo accessorio per la casa Smart è in promozione su TomTop a soli 9,65 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.