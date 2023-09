Jony Ive lavora a un dispositivo con AI

Jony Ive, l’uomo che ai tempi di Steve Jobs ha disegnato oltre un ventennio di dispositivi Apple, starebbe lavorando a un dispositivo con Intelligenza Artificiale. Al progetto starebbe collaborando anche Sam Altman, amministratore delegato di OpenAI, la società a capo del chiacchieratissimo ChatGPT, ma di cosa si tratta ancora è un mistero.

Secondo le indiscrezioni ci sarebbe in ballo un «dispositivo hardware di intelligenza artificiale», ma come sarà fatto e che scopo avrà per ora lo sanno soltanto le persone coinvolte al progetto. Si ritiene che per il momento abbiano parlato proprio di come potrebbe apparire questo nuovo gadget, ma non si sa neppure se sarà creato dalla stessa OpenAI o se la costruzione sarà affidata a un produttore di terze parti.

L’ombra di Apple

Nel caso comunque non sarebbe la prima volta che Altman collabora con un ex designer di Apple: ad esempio Thomas Meyerhoffer, che insieme a Ive lavorò all’iMac, di recente è stato assunto da OpenAI per la realizzazione di Orb, lo scanner della retina per il progetto crittografico Worldcoin che è stato poi sviluppato dalla Tools for Humanity, società co-fondata dallo stesso Altman nel 2019.

Non solo: Altman è anche uno dei maggiori investitori in Humane, una startup co-fondata da ex dipendenti Apple (Imran Chaudhri e Bethany Bongiorno) che attualmente starebbe lavorando ad un indossabile con AI che ha l’ambizioso obiettivo di prendere il posto degli smartphone, e di cui OpenAI ha tutto l’interesse per integrarci dentro le sue tecnologie.

In base a quanto si apprende ci sarebbe anche un terzo uomo che starebbe discutendo con Altman e Ive, ma non è chiaro quanto profondo sia il suo coinvolgimento riguardo questo progetto. Trattasi comunque di Masayoshi Son, amministratore di SoftBank, che ha già investito oltre 140 miliardi di dollari in startup legate all’intelligenza artificiale, quanto basta per fargli dire che la sua società di investimento «rivoluzionerà l’intelligenza artificiale».

Cosa succede a Cupertino

Nel frattempo Apple comunque non starebbe con le mani in mano: si dice infatti che per il suo team Foundational Models, che lavora appunto sull’intelligenza artificiale conversazionale, spenda milioni di dollari al giorno per addestrare quei modelli linguistici che, un giorno, si spera, potrebbero essere integrati in Siri.

Per saperne di più sui chatbot potete sfogliare gli articoli che abbiamo pubblicato qui; Tutto sull’intelligenza artificiale è invece raccontato in questa sezione del nostro sito.