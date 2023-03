I joypad 8BitDo funzionano con tutti i dispositivi Apple

8BitDo è un marchio specializzato in controller per console, anche se fino a oggi era rimasto in secondo piano per quel che concerne il supporto ai dispositivi Apple: per la gioia dei gamer all’ascolto, la società ha appena aperto i suoi controller di gioco al mondo iPhone, iPad, Mac e Apple TV per la prima volta.

L’azienda ha confermato ufficialmente che sei dei suoi popolari controller, apprezzati per ergonomia e lo stile retro ispirato alle console più famose del passato, ora funzionano con i dispositivi Apple grazie ai recenti aggiornamenti software.

8BitDo produce una gamma di controller di gioco molto popolari, anche se fino ad oggi questi controller erano incompatibili con i dispositivi della Mela. I joypad del marchio, tuttavia, sono molto gettonati su altre piattaforme, tra cui PC, console e Android.

Questa settimana, il costruttore ha annunciato ufficialmente che sei dei suoi controller sono ora compatibili con Mac, iPhone, iPad e Apple TV. Tutto ciò che l’utente deve fare è aggiornare il firmware del controller, oltre ad eseguire sui dispositivi Apple almeno iOS 16.3, iPadOS 16.3, tvOS 16.3 o macOS 13.2.

L’elenco dei controller 8BitDo compatibili con i dispositivi Apple:

Il supporto per i controller di gioco 8BitDo è stato possibile grazie ad iOS 16, anche se solo adesso 8BitDo ha implementato completamente il supporto del firmware per l’intera gamma di funzionalità. La società afferma che il supporto per iPhone, iPad, Mac e Apple TV arriverà su altri controller in futuro. Ad ogni modo, questo aggiornamento segna una notevole espansione nel numero di controller di gioco disponibili per le piattaforme della Mela.

In particolare, gli utenti Apple potranno sfruttare questi controller, oltre che per i giochi da acquistare su App Store, anche per Apple Arcade, il servizio di giochi in abbonamento, che di fatto trasforma i dispositivi Apple in vere e proprie piattaforme da gioco. Peraltro, molti dei controller 8BitDo sono disponibili per l’acquisto su Amazon, a prezzi davvero convenienti. Li trovate direttamente su questa pagina.

