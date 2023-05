Da Juice Apple Watch per la Festa della Mamma da 14,11€ al mese

Lo smartwatch più desiderato, venduto e versatile nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller, e nello store online Juice si compra a partire da solamente 279€: chi lo desidera può avere Apple Watch pagando solamente 14,11 euro al mese con la formula JuiceEvolution.

Lo smartwatch di Apple è il compagno ideale per monitorare il proprio stato di salute, diventa un allenatore che prende nota di rilevamenti e parametri durante gli esercizi, propone tabelle e allenamenti su misura e per obiettivi prefissati.

Ma le funzioni offerte da Apple Watch permettono anche di essere sempre in contatto con le persone che conano, con messaggi, telefonate, condividendo la musica che si ascolta e molto altro ancora. Senza contare le preziose funzioni che entrano in funzione in automatico per la sicurezza, come il rilevamento cadute, SOS Emergenze e Rilevamento incidenti.

Si parte da Apple Watch SE a 279 euro invece del prezzo di listino Apple di 309 euro. Chi lo desidera può averlo con la formula JucieEvolution in 20 rate da 14,11€ al mese: al termine è possibile restituire lo smartwatch oppure rinnovare il contratto per il nuovo modello.

Apple Watch Serie 8 si compra da Juice da 459 euro, invece del listino Apple di 509€. Anche qui con JuiceEvolution si può avere in 20 rate da 21,47€ al mese. Infine il modello top di gamma Apple Watch Ultra da 1.009 euro: con JuiceEvolution diventa decisamente più abbordabile in 20 rate da 47,20 euro al mese.

Ricordiamo che da Juice iPhone 14 Pro costa 110 euro meno rispetto al listino Apple, anche per chi sceglie di acquistarlo a rate. Tra le promozioni in corso segnaliamo la possibilità di acquistare un nuovo Mac risparmiando sul prezzo di listino portando in permuta il proprio Mac usato, questo anche per MaBook Air M1 proposto già in sconto a 999€ invece del listino di 1.229 euro.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.