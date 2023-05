WiZ rileva intrusi in casa con luci smart e Wi-Fi

Come anticipato negli scorsi giorni, WiZ ha appena presentato un sistema di monitoraggio domestico che sfrutta le sue lampadine smart Wi-Fi con rilevamento del movimento, in abbinamento alla telecamera interna WiZ Indoor Camera. Questa soluzione sfrutta la funzione di WiZ chiamata “SpaceSensing”, che permette di rilevare i cambiamenti nei segnali Wi-Fi causati dal movimento.

Quando viene rilevata una potenziale intrusione in casa, l’utente riceverà un avviso sull’applicazione, consentendo così di controllare la telecamera per vedere cosa sta accadendo, mentre le lampadine smart possono lampeggiare per scoraggiare gli intrusi.

Sebbene questa soluzione non sia paragonabile a un sistema di sicurezza completo con sensori dedicati, il rilevamento di movimento tramite Wi-Fi rappresenta comunque un’alternativa più economica e semplice da implementare.

Per quanto concerne la telecamera per interni WiZ registra video in alta definizione (1080p) e offre un campo visivo di 120 gradi, nonché visione notturna a infrarossi, rilevamento del movimento basato sull’immagine e audio bidirezionale grazie al microfono integrato.

Come si installa il sistema Wiz

L’installazione del sistema è molto semplice: basta trovare un punto adatto per posizionare la telecamera e avvitare le lampadine smart WiZ A19 full-color in lampadari e lampade di casa.

Quando viene rilevato un movimento, le luci possono essere impostate per lampeggiare, segnalando agli intrusi di essere stati scoperti. Allo stesso tempo, il sistema invierà notifiche all’app WiZ V2, che permette di monitorare la situazione in tempo reale. È anche possibile impostare il sistema per tenere sotto controllo solo determinate aree specifiche della casa.

Inoltre, WiZ permette di programmare routine personalizzate che controllano l’illuminazione e il monitoraggio, offrendo la possibilità di impostare un programma giornaliero o attivare determinate funzionalità direttamente dall’app.

Naturalmente, è possibile utilizzare le lampadine in modo smart, attivandole con comandi vocali, tramite l’app o anche in modo tradizionale, tramite interruttore. Lo starter pack chiamato WiZ Home Monitoring Starter kit, che include tre lampadine smart WiZ A19 full-color e la telecamera interna, sarà disponibile in Europa a partire dal 15 giugno, con un prezzo di 160 euro.

La telecamera consente di registrare le riprese su una scheda microSD interna o di sottoscrivere un servizio di archiviazione cloud per accedere a un massimo di 30 giorni di registrazioni.

Per tutti gli articoli relativi alla casa smart il link da seguire è questo. Trovate tutti i prodotti Wiz anche su Amazon direttamente a questo indirizzo.