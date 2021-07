Juice apre a Padova un nuovo punto vendita e Centro Assistenza Autorizzato Apple

Juice conferma un nuovo traguardo: uno splendido punto vendita nel cuore di Padova, in Via Cavour 8, ex Rinascente. I lavori sono in corso e presto sarà possibile ammirare il nuovo bellissimo negozio, che, con una notevole superficie di ben 400 metri quadri dedicati alla tecnologia, diventerà presto un punto di riferimento per i clienti Apple e non solo.

Cosa sarà possibile trovare nel nuovo negozio Juice di Padova:

Tutti i prodotti Apple, esposti in uno showroom di prestigio, da poter scoprire e toccare con mano.

Consulenza e supporto per i propri acquisti da parte di Specialisti Apple.

Assistenza Certificata Apple.

Servizi finanziari per privati e aziende.

Sconti dedicati a studenti e insegnanti.

Un bellissimo spazio dedicato ai corsi e alla formazione.

L’inaugurazione del nuovo punto vendita è prevista per venerdì 16 luglio dalle ore 10. Per l’occasione sono previsti speciali sconti su tutti i prodotti, un’ottima occasione per scoprire il nuovo negozio. Per restare aggiornati sulla nuova apertura, basta seguire il sito www.juice.it e iscriversi alla newsletter di Juice.

Juice è presente in Italia con 31 negozi e un portale per gli acquisti online.

Qualche informazione in più

Il punto vendita di Padova sarà Apple Premium Reseller, una qualifica che ne descrive qualità e competenza: al suo interno sarà possibile trovare tutti i dispositivi Apple, tra cui iPhone, iPad, MacBook, iMac, Apple Watch, Apple TV, e tuti gli accessori dei migliori brand per la tecnologia.

Il negozio sarà anche Centro di Assistenza Autorizzato Apple; Juice, tramite i suoi tecnici certificati Apple, fornirà un servizio puntuale e professionale per la riparazione dei dispositivi Apple. Tra i vari servizi offerti, è possibile sostituire il display o la batteria di iPhone, cambiare la batteria o sostituire il disco di Mac, sostituire un AirPod smarrito.

Oltre a Apple, in negozio sarà possibile trovare anche altri brand di qualità che propongono i migliori prodotti di domotica, hi-tech, hard disk Lacie e tavolette grafiche Wacom, e una sezione audio tra cui spicca la qualità Sonos.

Centro di Assistenza Autorizzato Apple

Come accennato, Juice propone un servizio efficiente e professionale di assistenza per tutti i prodotti Apple. A breve, anche nel centro di Padova, sarà possibile avere un Team di esperti capaci di offrire consulenza qualificata per trovare la soluzione migliore per il proprio prodotto Apple. In quanto Centro di Assistenza Autorizzato, Juice utilizza solo parti di ricambio originali Apple ed è in grado di risolvere qualsiasi tipo di esigenza. Tempi di attesa? In pochi giorni è possibile riparare Mac, iPad, Apple Watch… e in poche ore sarà possibile far sostituire la batteria o il display di iPhone.

Metodi di pagamento

Oltre ai tradizionali metodi di pagamento, con carta o contanti, Juice permette di dilazionare il pagamento in comode rate mensili senza costi né interessi e senza bisogno di presentare la busta paga. I documenti che servono per la richiesta di dilazione sono:

il bancomat (circuito PagoBancomat) o il Postamat

il proprio telefono cellulare

la propria tessera sanitaria o la carta regionale dei servizi (documento dotato di chip elettronico)

la propria carta d’identità, patente di guida o passaporto

Servizi per professionisti e aziende

Juice offre servizi convenienti anche per professionisti con partita iva e aziende. È possibile usufruire dei migliori dispositivi aggiornati per il proprio lavoro attraverso il noleggio operativo. Il noleggio operativo non prevede nessun ingente acquisto iniziale da parte dell’azienda o del libero professionista, ma solo la sottoscrizione di un canone periodico di noleggio relativo ai dispositivi indicati come necessari per l’operatività di tutti i giorni.

Il noleggio operativo funziona proprio in questo modo: ogni dispositivo indicato viene noleggiato per un periodo di tempo fisso, solitamente tra i 24 e i 36 mesi in base al tipo di dispositivo scelto, e la spesa viene sostenuta tramite il pagamento di un canone fisso periodico. Al termine di questo periodo l’azienda non è tenuta ad acquistare i dispositivi, restando quindi libera di sottoscrivere un nuovo ciclo di noleggio relativamente a dispositivi nuovi e più aggiornati.

In questo modo non solo non ci sarà una spesa tecnologica d’avvio, ma il costo dell’attrezzatura verrà dilazionato nel tempo rendendo la spesa più semplice da sostenere, nonché più facile da controllare. Inoltre, parlando di fiscalità, i canoni di noleggio sono deducibili ai fini IRES e IRAP (e detraibili per l’IVA).

Sconti per studenti e docenti

Juice ha a cuore l’impegno dei docenti e la crescita dei loro studenti, per questo si impegna nel fornire i migliori strumenti con sconti speciali e specifici per il settore dell’educazione. Tutti gli studenti e i professori, infatti, possono usufruire di sconti speciali su Mac, iPad e tavolette grafiche Wacom.

Permuta usato

Da Juice è possibile permutare i propri prodotti Apple usati: il loro valore sarà scalato dai nuovi acquisti, in modo da poter avere sempre nuovi prodotti.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.