Con Android 12 si gioca mentre l’app è ancora in download

L’aumento della velocità di navigazione su internet, incluso il trasferimento dati mobili, riduce sempre più i tempi di attesa per i download di giochi e app, migliorando l’intrattenimento su smartphone: il prossimo Android 12 contribuirà ancora di più a questo aspetto, consentendo di avviare i giochi molto prima che venga completato il download.

Secondo Google l’utente sarà in grado di iniziare a riprodurre i titoli del Play Store in pochi secondi. Più specificamente, il colosso del web dichiara che i giochi saranno pronti per essere aperti almeno due volte più velocemente di prima. Un esempio mostra un gioco da 127 MB, che può essere giocato già al 20 percento di gioco scaricato. E’ un po’ quello che avviene sulle console, dove un titolo può essere giocato ancor prima che il download venga completato al 100%.

Il gigante della tecnologia ha cercato di abbattere alcune delle barriere intorno ai giochi digitali in passato. In particolare, ha lanciato Instant Games nel 2018 che permette di avviare i giochi ancor prima che il processo di installazione fosse completo. Ancora, Google ha lanciato il suo rivale di Apple Arcade, Play Pass, che permette agli abbonati di provare una libreria di app dietro pagamento di un canone mensile. Poi c’è anche Stadia, il promettente servizio di cloud gaming di Google che elimina i download di giochi grazie allo streaming.

Più in generale, la funzione Play as you download, letteralmente gioca mentre scarica di Android 12 arriva in un momento opportuno. Come i loro fratelli per console e PC, i giochi per dispositivi mobili stanno aumentando di dimensioni. Una tendenza che i giocatori potrebbero aver avvertito maggiormente con il rilascio di giochi open world e metaverse, come Genshin Impact e Roblox su iOS e Android.

La ricerca di Sensor Tower mostra che la dimensione media dei file dei giochi per dispositivi mobili è aumentata del 76% negli Stati Uniti dal 2016. Aiutare i giocatori a entrare in azione più velocemente, anche a dispetto di download sempre più grandi, è certamente una vittoria per gli sviluppatori e per il pubblico.

Per tutto quello che c’è da sapere su Android 12 il link da seguire è questo., invece per tutte le notizie sull’universo Android si parte da questa pagina.