Juice taglia il prezzo di MacBook Air 13” a 948 euro

Juice taglia il prezzo di MacBook Air 13”, portatile sottile, leggero proposto a listino Apple a 1.129 euro. Grazie a questa nuova promozione è possibile acquistare la macchina direttamente nel negozio online Juice con un risparmio di 181 euro sul prezzo di listino ufficiale, spendendo solamente 948 euro.

Grazie al peso di solamente 1,35 kg e allo schermo da 13 pollici da 1.440 x 900 pixel, è una macchina ancora indicata per lavorare ed essere produttivi durante viaggi e trasferte. Questo anche grazie al processore Intel Core i5 dual core da 1,8GHz con Turbo Boost fino a 2,9 GHz affiancato da 8 GB di memoria RAM.

La presenza di due porte USB 3 assicura la compatibilità con chiavette di memoria e con la stragrande maggioranza di accessori e periferiche che sfruttano questo connettore, senza dover ricorrere a costosi adattatori.

Per questa macchina Apple dichiara una autonomia di ben 12 ore, più che sufficienti per coprire una intera giornata di lavoro, per le app e le funzioni del tempo libero, senza temere di rimanere a secco sul più bello.

Sempre dal negozio online Juice, chi, lo desidera, può acquistare MacBook Pro 13” anche suddividendo l’importo totale di 948 euro in 6 oppure 12 rate mensili, grazie al Tasso Zero Agos. Grazie allo sconto Juice e al Tasso Zero MacBook Air 13” si compra in 12 rate da solamente 79 euro ciascuna, senza alcun costo aggiuntivo, né per interessi né per spese di pratica.

Chi è interessato a questa promozione Juice per MacBook Air 13” può partire da questa pagina del negozio online Juice.