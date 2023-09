Spotify Supremium per musica HiFi sarà supremo anche nel prezzo

Dopo due anni di attesa, a giugno scorso è apparsa per la prima volta l’anticipazione di un possibile piano Spotify Supremium, in grado di offrire audio HiFi senza perdita di qualità. Adesso il nome è stato ulteriormente confermato da indizi scovati nel codice dell’app.

Il codice contiene anche un riferimento al prezzo di 19.99 dollari al mese, in linea con un precedente rapporto, che secondo alcuni potrebbe rendere l’abbonamento difficile da vendere.

Spotify aveva promesso per la prima volta un’offerta di audio senza perdita di qualità a febbraio 2021, indicato semplicemente allora come Spotify HiFi. All’epoca la società aveva dichiarato che questo nuovo piano di abbonamento sarebbe arrivato più avanti nel corso dello stesso anno. Da allora però non se n’è saputo più nulla.

Musica e prezzo Supremium

Spotify HiFi offrirà musica in qualità CD da ascoltare sul proprio dispositivo e su altoparlanti abilitati a Spotify Connect, il che significa che gli abbonati potranno godere di una maggiore profondità e chiarezza mentre ascoltano le tracce preferite. L’utente di Reddit, Hypixely, ha individuato tracce nel codice all’interno dell’app ufficiale, che finalmente fanno riferimento al piano Supremium, che internamente Spotify chiama Nemo.

The Verge osserva che ci sono ragioni per credere che la scoperta sia effettivamente indizio reale dell’arrivo di questo piano HiFi. Ad esempio, l’anno scorso, un sondaggio di Spotify menzionava un livello “Platinum” da $19.99 che includeva HiFi e altre funzionalità. Il prezzo corrisponde a quanto adesso ritrovato all’interno del codice.

C’è da dire che il prezzo potrebbe non attrarre il pubblico, anche perché poche persone potrebbero essere in grado di percepire la differenza tra il formato di alta qualità senza perdite e il formato CD. Oggi, ad esempio, Spotify utilizza file Ogg Vorbis a 320kbps, mentre Apple Music utilizza file AAC a 256kbps, ed entrambi sono servizi di ottima qualità, senza che il pubblico riesca a percepirne le differenze.