Da Juice fai un regalone Apple anche in 20 rate senza interessi

Mettere un regalone Apple sotto l’albero di Natale è possibile nei negozi Juice, catena Apple Premium Reseller e nel negozio online Juice: iPhone, iPad, Mac, e Apple Watch ultimi modelli inclusi si possono comprare anche pagando in 20 piccole rate mensili, senza interessi e senza busta paga.

Pariamo con iPhone 15 ultima generazione da 979 euro oppure in 20 rate da 48,95 euro al mese; iPhone 15 Pro da 1.239 euro oppure in 20 rate da 61,95€ al mese.

Per chi vuole risparmiare è disponibile anche iPhone 14 da 799 euro, oppure in 20 rate da 39,95€, oppure iPhone 14 da 699 euro, oppure in 20 rate da 34,95€.

iPad Pro da 1.069 euro si può comprare in 20 rate da 38,18€ al mese. iPad Air da 789€ così come in 20 rate da 28,18€. iPad decima generazione da 589€ in 20 rate da 21,04€ infine iPad nona generazione da 399 euro in 20 rate da 19,95€.

Lo stesso vale per i Mac: MacBook Air 13” M1 da 999€ oppure in 20 rate da 49,95€, iMac 24” M3 da 1.629€ oppure in 20 rate da 81,45€ mentre i nuovi e potenti MacBook Pro M3 da 14” e 16” a partire da 2.49 euro, oppure in 20 rate da 102,45€ al mese.

Oltre ai pagamenti a rate per Apple Watch Juice propone i migliori accessori a partire da solamente 12,50€, mentre gli accessori per AirPods partono da 14,90 euro.

Nella vetrina di Natale Juice tante idee regalo di tecnologia tra sistemi audio Sonos, accessori e dispositivi per la demotica, videogiochi e tempo libero, sport e salute smart, fotografia e creatività, caricabetteria e tutti i migliori accessori e periferiche per l’universo Apple e hi-tech.

Il negozio Juice online è disponibile da questa pagina, invece per l’elenco di tutti i negozi della catena Juice si parte da qui.