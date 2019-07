Jumper EZbook S4, il notebook da 14’’ spesso 8 mm, a soli 250 €

Chi cerca un computer portatile con Windows 10 che sia leggero e sottile ma al contempo anche potente ed economico può volgere l’attenzione su Jumper EZbook S4, un nuovo dispositivo che attira l’attenzione proprio per questo equilibrato bilanciamento.

Si tratta innanzitutto di un notebook con schermo 14’’, una misura che si interpone tra i più portatili da 12-13’’ ma senza raggiungere gli esagerati ingombri dei più produttivi 15’’-17’’. La risoluzione del display è Full HD a 1920 x 1080 pixel in 16:9, sufficiente quindi per godere dei contenuti in buona qualità.

Il computer è alimentato da un processore quad-core costruito a 14nm Intel Celeron Gemini Lake N4100 con Turbo Boost fino a 2.4 GHz, è dotato di GPU dedicata Intel UHD Graphics 600 a 700 MHz con 8 GB di RAM DDR4L a supporto ed una videocamera anteriore da 2 MP sufficiente per garantire una buona qualità delle videochiamate.

Presenta un’uscita HDMI per il collegamento ad un monitor esterno o un videoproiettore e monta un disco SSD da 256 GB per l’installazione dei programmi o l’archiviazione dei file personali. Eventualmente è possibile espandere la memoria fino ad ulteriori 128 GB inserendo una microSD nell’apposito slot.

Jumper EZbook S4 consuma solo 4.8W ed è dotato di modulo WiFi 802.11 a/b/g/n con supporto alle reti a 2.4 GHz e 5.0 GHz, Bluetooth 4.2 per il collegamento di accessori senza fili ed una presa audio jack da 3.5 mm per cuffie e speaker esterni.

Ci sono poi due porte USB-A classiche, una con supporto alla tecnologia 3.0 per garantire un più rapido trasferimento dei file e la batteria da 4.600 mAh assicura diverse ore di autonomia con una sola carica.

Il computer misura 32 x 21 x 0,8 centimetri nella parte più sottile e 1,50 centimetri nel bordo più spesso e pesa intorno agli 1,2 Kg. Al momento è in vendita su GearBest al prezzo di circa 250 euro.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.