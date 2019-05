Jumper EZbook X1, il notebook 11″ convertibile 360° in offerta imperdibile

Altro centro da parte di Jumper, che presenta sul mercato questo eccellente EZbook X1, un laptop convertibile a 360° con caratteristiche di tutto rispetto e soprattutto spinto da un’offerta che “non si può rifiutare”.

Caratteristica principale è lo schermo in grado di piegarsi a 360° per adattarsi ad ogni forma di utilizzo e di esigenza: EZbook X1 include pannello FHD IPS da 11,6 pollici con risoluzione 1920 x 1080 e multi-touch fino a 10 punti perfetto per soddisfare tutte le esigenze che ci si potrebbe attendere da questo dispositivo.

Grazie a questa caratteristica è possibile sfruttare l’EZbook X1 sia come notebook tradizionale, sia come “tablet” improvvisato, ruotando il display dietro al tastiera.

Equipaggiato con Windows 10 Home Edition, tecnicamente l’EZbook X1 integra sotto il cofano una CPU Intel Apollo Lake N3350 Dual Core da 2.4GHz, Intel UHD Graphics 500, 4 GB di RAM DDR3L e 128 di ROM SSD, per prestazioni sempre all’altezza.

Disponibile il WiFi dual band 2,4 GHz / 5,0 GHz, webcam da 2 MP integrata sul fronte e interfacce jack audio da 3.5 mm, slot Micro HDMI Slot, slot Micro USB, connettore USB Type C e slot per scheda SD.

Infine il dettaglio più interessante: il Jumper EZbook X1 è in vendita al prezzo di soli 269 euro cliccando su questo link diretto, offerta che non si può ignorare. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.