KeyClu, utility gratuita Mac per visualizzare le scorciatoie di tastiera delle app

Sappiamo un po’ tutti che dalle varie app è possibile stampare premendo i tasti ⌘-P, che una nuova finestra in app come Safari e altre ancora si ottiene con ⌘-N, un nuovo pannello con ⌘-P, ecc. ma sono numerose le scorciatoie di tastiera che consentono di risparmiare tempo con le varie applicazioni aperte, e che molti utenti spesso ignorano.

KeyClu è una utility gratuita per Mac che permette di mostrare tutte le scorciatoie da tastiera disponibili nell’applicazione attiva in quel momento: basta premere due volte il tasto ⌘ e quindi tenerlo premuto per vedere la finestra con le informazioni di cui abbiamo bisogno.

L’utility si scarica da questo indirizzo (fate click sulla scritta keyclud.mdng); dopo lo scaricamento basta copiare l’app KeyClu nella cartella Applicazioni; al primo avvio, dopo la conferma di voler aprire l’app, è necessario consentire l’accesso alle funzioni di Accessibilità del sistema (basta aprire Impostazioni di Sistema e, nella sezione “Accessibilità” fare il consenso al controllo da parte di KeyClu) e indicare se si desidera aggiornare automaticamente o no l’app. Premendo due volte il tasto ⌘ e lasciandolo premuto, dopo qualche secondo appare una finestra con tutte le abbreviazioni dell’applicazione aperta in quel momento.

Dalle Preferenze dell’utility (facendo click sull’icona che appare nella barra dei menu e selezionando Settings) è possibile modificare la scorciatoia per cambiare la finestra e scegliere la più comoda combinazione che richiama la finestra semplicemente tenendo premuto il tasto ⌘ per qualche secondo. Il requisito minimo per usare KeyClu è la macOS 10.11 o superiore.

KeyClu non è la prima applicazione dei questo tipo, ma arriva nel momento la più nota cuiCheatSheet è stata abbandonato dallo sviluppatore perché non compatibile con macOS Sonoma. Se state cercando un sostituto di CheatSheet, ecco dunque una ottima soluzione. KeyClu è gratuito e open source. Altra alternativa, ma a pagamento è KeyCue venduta 30 € (una versione demo, per capire se fa al caso nostro, è disponibile sul sito dello sviluppatore).

A questo indirizzo un nostro articolo con alcune combinazioni di tasti poco note che su Mac permettono di eseguire operazioni che normalmente richiedono un mouse