Apple Watch, in brevetto sensori che cambiano colori ai quadranti tenendo conto dell’armocromia

Apple permette di personalizzare i quadranti di Apple Watch in vari modi, e nella confezione di alcuni cinturini è incluso anche un codice QR che permette di attivare automaticamente un quadrante in base all’aspetto e al colore del cinturino.

In un brevetto di Apple denominato “Electronic Devices With Color Sampling Sensors”, si fa riferimento alla possibilità di permettere all’utente di selezionare “una serie predeterminata di colori”, adattando questi ultimi al colore di oggetti esterni, ad esempio un cinturino o un capo di abbigliamento (es. maglietta o altri capi). “L’utente potrebbe, ad esempio, collocare un oggetto sopra il display”, si legge nel brevetto, “per consnetire a uno o più sensori del dispositivo di misurare il colore dell’oggetto esterno e produrre lo stesso colore su display”.

“Questo processo di campionamento del colore”, si legge ancora nel brevetto scovato dal sito statunitense Appleinsider, “può consentire all’utente di personalizzare l’aspetto del display (di Apple Watch, ndr), in modo che lo schema-colori del display corrisponda a quello del cinturino, del capo di abbigliamento o altro oggetto”.

Prima di indossare un Apple Watch, l’utente potrebbe puntare il dispositivo su un capo di abbigliamento e fare in modo che quadranti e colori siano abbinati, tenendo conto ad esempio di tonalità stagionali, armonizzando il tutto con il vantaggio di poter sfruttare questa possibilità come una sorta di consulente di stile.

Apple nel brevetto riferisce di metodi utilizzabili per la lettura dei colori e tenerne conto per creare sfumature che migliorano l’aspetto dei quadranti, coordinando i propri vestiti e accessori con maggiore facilità ed evitare errori di stile con quadranti che non rientrano nella tavolozza di colori specifica. È facile supporre che, ovviamente, l‘utente potrà in ogni caso modificare la colorazione proposta, lasciando perdere l’armocromia ma tenendo conto solo e soltanto dei propri gusti personali.

Come sempre ricordiamo che Apple brevetta annualmente centinaia di brevetti e non sempre ciò che viene registrato presso il Patent Office si trasforma in prodotti veri e propri. Per conoscere tutte le novità sui brevetti Apple, fate riferimento alla nostra sezione dedicata.