Kingston rilascia DataTraverler Max USB-A, l’unità flash USB ad alte prestazioni con USB 3.2 Gen 2

Kingston, società ben nota nel panorama delle memorie flash, annuncia oggi il rilascio di DataTraveler Max Type-A. Il drive va ad affiancare DataTraveler Max Type-C, completando il ventaglio di soluzioni proposte per la nuova generazione ad alte prestazioni DT Max di Kingston. Entrambi i drive sfruttano il più recente standard USB 3.2 Gen 2.

La serie DataTraveler Max (DT Max) offre velocità fino a 1.000 MB/s in lettura e 900 MB/s in scrittura, rendendole tra le unità USB più veloci sul mercato. Nello specifico questa versione con USB-A presenta un design nero e bordeaux, che la distinguono dall’originale DT Max che invece è completamente nera.

La chiavetta USB trasferisce e archivia file digitali di grandi dimensioni, come foto HD, video 4K/8K, musica e altro ancora, con velocità massime e capacità elevate fino a 1 TB. Aggiunge anche un anello portachiavi e un indicatore di stato a LED che rende l’unità ideale per gli utenti che hanno bisogno di spazio di archiviazione mentre sono in movimento.

La serie DataTraveler Max è disponibile con capacità da 256GB a 1TB ed è coperta da una garanzia di cinque anni.

A livello di dimensioni, la chiavetta USB-C misura 82.17 mm x 22.00 mm x 9.02 mm, leggermente più piccola rispetto a questa nuova controparte USB A che ha misure di 91.17 mm 22.00 mm x 9.02 mm. anche il peso è leggermente diverso, anche se la differenza è irrisoria: 12 grammi la versione C, 15 questa USB-A.

Naturalmente è compatibile con Windows 11, 10, 8.1, macOS (v. 10.14.x +), Linux (v. 2.6.x +), e Chrome OS.

Le chiavette DataTraveler Max sono disponibili anche su Amazon e si acquistano a partire da questo indirizzo.