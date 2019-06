Da Koogeek il lucchetto smart a impronte digitali compatibile con HomeKit è in offerta

Con l’evoluzione delle tecnologia anche i vecchi lucchetti si evolvono nelle loro versioni più smart ed una delle più interessanti è senza dubbio il Koogeek Smart Fingerprint Lock BT, un lucchetto che sostituisce alla chiave l’impronta digitale del possessore.

Il lucchetto è realizzato in robusto acciaio inossidabile e zinco, resistente alle forzature meccaniche; niente chiave come dicevamo, ma un sensore per le impronte digitali che può registrare fino a 50 diverse scansioni (tutta la famiglia e non solo).

Basterà scaricare l’apposita applicazione di Koogeek sul proprio dispositivo e connettere via Bluetooth il lucchetto per impostare tutto il necessario. L’applicazione consente anche di aprire e chiudere il lucchetto: compatibile anche con Apple HomeKit è possibile sia sfruttare Siri per aprire il Koogeek Smart Fingerprint Lock BT che direttamente dal dispositivo iOS e macOS con l’applicazione Casa o da Apple Watch e Homepod.

Inoltre l’applicazione permette di ricevere degli avvisi nel caso in cui qualcuno aprisse il lucchetto, così da essere sempre informati su cosa sta succedendo. La batteria inclusa si ricarica via USB in 3.5 ore circa e garantisce un anno di autonomia, e circa 30.000 operazioni di blocco / sblocco.

Perfetto per chiudere valigie, cassetti, armadi e armadietti, è anche l’accessorio perfetto per chi tende a perdere le chiavi o a dimenticarle.

Il Koogeek Smart Fingerprint Lock BT è in vendita a circa 60 euro su Amazon ma grazie al coupon WYIU35K5 il prezzo si riduce di oltre il 30% per scendere soli 40 euro; basta cliccare su questo link diretto.