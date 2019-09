KOSPET Optimus Pro 4G, lo smartwatch Transformer di Optimus Prime è in sconto su eBay a 139,99 euro

KOSPET Optimus Pro 4G è sicuramente lo smartwatch che farà gola a tutti gli amanti dei Trasformers. Prende, per l’appunto, il nome da Optimus Prime, capo della fazione degli Autobot di Cybertron, con tanto di watchfaces dedicata. Al momento in offerta su eBay, costa 139,99 euro e si acquista da qui. Ottime le potenzialità e caratteristiche tecniche, bello il design circolare.

KOSPET Optimus Pro 4G è uno smartwatch dalle molteplici funzionalità, incluse quelle telefoniche, grazie al supporto 4G LTE, con possibilità di inserire una SIM. Propone uno schermo da ben 1,39 pollici con risoluzione 454 x 454 pixel. La dotazione di servizio di questo orologio smart è di tutto rispetto, ospita Android 7.1.1 a bordo e gode di una CPU avanzata MTK6739 a 1,25 GHz, con lo schermo AMOLED che costituisce certamente il fiore all’occhiello.

Al suo interno KOSPET Optimus Pro ospita anche 3 GB di RAM, e 32 GB di memoria integrata. Non manca neppure una fotocamera da 8,0 MP per spy foto, oltre ad avere in dotazione una serie di sensori che permetterà di tracciare l’attività fisica, registrando informazioni come distanza, calorie, frequenza cardiaca e altri dati ancora.

Gode di certificazione IP67, così da esser riparato contro schizzi di acqua, pioggia leggera, e sudore. Integra una batteria al litio integrata da 800 mAh, che offre un’autonomia di 2 o 3 giorni, con uno standby dichiarato di circa una settimana.

Tra le altre caratteristiche non trascurabili, anche un cinturino rimovibile, così da poter essere personalizzato al meglio. Include un modulo WiFi dua band 2,4 GHz e 5 GHz, 802.11 a / b / g / n, BT 4.0, GPS e GLONASS per tenere traccia degli allenamenti anche senza necessità di smartphone abbinato.

Lungo la corona è presente una fotocamera da 8 MP per consentire di scattare foto e registrare video “alla James Bond” e i centurini sono rimovibili: ne utilizza uno in silicone ma sul sito ufficiale ce ne sono di compatibili anche in pelle. In alternativa se ne possono acquistare ovunque anche di altri, purché siano da 24mm.

Quanto alle misure, il quadrante ha uno spessore di 1,56 cm, il cinturino offre una larghezza di 2,4 cm e una lunghezza di 27,4 cm. Quanto al peso, sono 70 i grammi da tenere al polso.

Al momento in offerta si acquista a 139,99 euro. Si compra su eBay direttamente a questo indirizzo.