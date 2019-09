Netflix gratis: episodi gratuiti per competere con Apple TV+ e Disney+

Con Apple TV+ e Disney+ ormai prossimi al lancio di novembre, Netflix tenta una nuova tattica di marketing per controbattere ai nuovi rivali: episodi gratuiti per i non abbonati. Ecco come inizia la nuova strategia.

TNW ha notato che la piattaforma di streaming consente ai non abbonati di vedere il primo episodio di una nuova serie Netflix gratis. In particolare, la redazione ha notato che la società consente di guardare il primo episodio della sua nuova serie, Bard of Blood, anche ai non abbonati.

La società ha dichiarato che l’offerta gratuita è valida solo per un periodo limitato. Ecco quanto si legge ufficialmente:

In Netflix proviamo diversi modi per avvicinare le persone alle grandi serie. Riteniamo che molte persone troveranno di proprio interesse la storia emozionante della spia Kabir Anand e siamo entusiasti di rendere il primo episodio della serie disponibile a tutti gratis per un periodo di tempo limitato. In futuro, considereremo se farlo per altri film e serie

Come osserva TWM, non è la prima volta che vengono trasmessi episodi Netflix gratuitamente, e a giudicare dal comunicato potrebbe non essere nemmeno l’ultima. All’inizio di questo mese, Netflix ha trasmesso un episodio gratuito della sua serie Elite in Mexico and Columbia e chissa che in futuro replicherà la mossa.

Quasi certamente la strategia di Netflix è dettata dall’arrivo di Apple TV+, offerto gratis per un anno a chiunque acquisti un nuovo iPhone, iPad, Apple TV, Mac o iPod touch. Peraltro, il costo del servizio, che include un mese gratis, sarà particolarmente vantaggioso, pari a 4,99 euro.

Per quel che concerne Disney+, come già correttamente ipotizzato ad aprile, ricodiamo che l’abbonamento costerà soltanto 6,99 dollari al mese (oppure 69,99 dollari per l’intero anno, con un risparmio complessivo di 13,89 dollari rispetto all’abbonamento mensile), praticamente la metà di quel che attualmente costa Netflix, disponibile a partire da 12,99 dollari ed il cui costo degli abbonamenti standard e premium è recentemente lievitato.

Resta da vedere, se l’avvento de due servizi toglierà clienti a Netflix, anche se al momento i due servizi sembrano avere pochi contenuti, almeno in Europa.