macOS Catalina, seconda beta agli sviluppatori

Apple ha rilasciato agli sviluppatori la seconda versione beta di macOS Catalina. La seconda beta (build 19A487l) di macOS 10.15 arriva a due settimane di distanza dal rilascio della prima beta per sviluppatori (build 19A471t), presentata in occasione dell’ultima Worldwide Developers Conference (WWDC).

macOS 10.15 Catalina integra nuove funzioni, nuove app e tecnologie di particolare interesse per gli sviluppatori. Con il nuovo sistema operativo, Apple sostituisce iTunes con le sue app di intrattenimento più popolari: Apple Music, Apple Podcasts e l’app Apple TV. La nuova funzione Sidecar consente agli utenti di espandere la Scrivania del Mac usando l’iPad come un secondo monitor oppure come un dispositivo di input ad alta precisione da usare con le app Mac dedicate alla creatività.

Nuove funzioni di sicurezza tengono ancora più al sicuro le informazioni degli utenti, mentre il Controllo vocale permette di controllare completamente il proprio Mac con la voce. Per un approfindimento completo vi rimandiamo al nostro tag specifico con i vari articoli dedicati al nuovo sistema.

L’anteprima per gli sviluppatori di macOS Catalina è disponibile per gli iscritti all’Apple Developer Program su developer.apple.comi; la beta pubblica sarà disponibile per gli utenti Mac su beta.apple.com alla fine del mese. macOS Catalina sarà disponibile come aggiornamento software gratuito in autunno per i Mac introdotti a partire da metà 2012.

