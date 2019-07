KOSPET Optimus Pro, smartwatch con 4G LTE e fotocamera da James Bond

Cercate uno smartwatch indipendente con sistema operativo Android? Allora KOSPET Optimus Pro potrebbe essere un buon affare. Utilizza infatti la versione 7.1.1 del robottino verde e grazie alle antenne 4G può essere utilizzato senza abbinarlo allo smartphone semplicemente inserendovi una SIM nell’apposito alloggiamento.

Sono preinstallate tutte le applicazioni principali di Google (come il Play Store, Mappe, Google Voice, ecc.) e se ne possono installare delle altre di terze parti cercandole direttamente sullo store (ci sono 32 GB di spazio disponibile).

Come dicevamo l’uso in combinata con lo smartphone non è obbligatorio ma nel caso si volesse sfruttare il collegamento via Bluetooth tra i due dispositivi basta scaricare l’app e scansionare il codice QR visualizzato su schermo per collegarli in un batter d’occhio.

KOSPET Optimus Pro monta un processore quad-core MTK6739 a 1.25 GHz affiancato da 3 GB di RAM ed è dotato di uno schermo AMOLED da 1,39” di forma circolare con risoluzione 454 x 454 pixel a 372 PPI che l’azienda definisce “Retina” in quanto afferma che non si riescono a distinguere i singoli pixel ad occhio nudo.

Questo smartwatch, come dicevamo, ha uno slot per schede nano SIM con supporto alle reti 4G LTE ed è certificato IP67 per resistere anche alle immersioni, sebbene l’azienda sconsigli di schiacciare i tasti quando si trova immerso in acqua. La batteria è da 800 mAh e promette fino a 3 giorni di autonomia in utilizzo oppure 7 giorni in Standby con una sola carica e c’è il GPS per usare la navigazione turn-by-turn direttamente dal polso senza smartphone al seguito.

Lungo la corona è presente una fotocamera da 8 MP per consentire di scattare foto e registrare video “alla James Bond” e i centurini sono rimovibili: ne utilizza uno in silicone ma sul sito ufficiale ce ne sono di compatibili anche in pelle. In alternativa se ne possono acquistare ovunque anche di altri, purché siano da 24mm.

Infine i quadranti sono personalizzabili (ne mette a disposizione già a decine). KOSPET Optimus Pro pesa appena 70 grammi e funziona con smartphone Android 5.1 e versioni successive oppure iPhone con almeno iOS 9.0.

Se interessati all’acquisto lo trovate in vendita su Ebay per 142,99 euro. Lo vende wholesale208-9, con più di 1.500 vendite andate a buon fine con un indice di gradimento medio del 98,6%.