Apple TV forse arriverà più sottile e con nuovo design

Il piccolo cubo nero che ormai da diversi anni caratterizza Apple TV potrebbe cambiare completamente forma: stando a una anticipazione la multinazionale di Cupertino starebbe infatti lavorando a una Apple TV completamente ridisegnata, più piatta e sottile, con il lato superiore trasparente, rivestito in plexiglass.

La descrizione prosegue indicando anche profili e bordi piatti, in stile «iPhone 13, iPad Pro e iMac». In realtà i bordi sono già piatti, solo che l’attuale modello risulta arrotondato negli angoli, così l’anticipazione potrebbe riferirsi proprio a questi ultimi che dovrebbero diventare più squadrati.

Ma soprattutto la descrizione appena vista richiama alla memoria Apple TV di prima generazione, oltre che un report in circolazione da mesi riguardante un nuovo Mac mini con processore Apple Silicon, atteso più sottile e con top trasparente. Del primo Mac mini con processore Apple ARM circola anche un render realizzato dal leaker Jon Prosser che riportiamo in questo articolo.

Nella stessa anticipazione si torna a parlare dei lavori in corso nei laboratori di Apple per una console in stile Nintendo Switch, con prestazioni indicate superiori rispetto a qualsiasi cosa offerta da Microsoft e Sony nel 2021.

Mentre le indicazioni per una possibile futura Apple TV emergono per la prima volta, e da una fonte la cui attendibilità non è dimostrata, quelle relative a una console Apple stile Switch risalgono già a maggio di quest’anno e non aggiungono nulla di nuovo. Per tutte queste ragioni entrambe le indiscrezioni segnalate da iDropNews sono da accogliere con molta cautela, in attesa che emergano ulteriori indizi e precisazioni, magari anche da fonti ritenute più affidabili.

Nella lista dei dispositivi Apple più attesi e anticipati in arrivo entro la fine dell’anno ci sono senz’altro i nuovi MacBook Pro da 14″ e 16″ pollici con Apple Silicon: le scorte scarse dell’attuale modello da 16″ Intel lascia sospettare che forse non dovremo attendere molto.