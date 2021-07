KUU K2S, computer portatile per lavorare leggeri in offerta a 344,93 euro

Se volete comprare un buon computer portatile risparmiando un bel po’, con l’offerta lampo attualmente in corso il modello KUU K2S lo comprate in sconto al 43%. Quasi metà prezzo quindi per quello che si presenta come un ottimo laptop per lavorare, grazie allo schermo da 14 pollici e la tastiera full-size: ma andiamo con ordine.

Per quanto riguarda le prestazioni, utilizza un processore quad-core Intel Celeron 4115 a 2.0 GHz, affiancato da una GPU Intel HD Graphics 600 e 8 GB di RAM di tipo DDR4. Utilizza poi un disco SSD di tipo M.2 da 512 GB, quindi con sufficiente spazio per poter archiviare documenti e foto, oltre che installare svariati programmi, senza dover affidarsi a memorie esterne. In tal caso però facciamo notare che è presente uno slot microSD, che consente proprio di ampliare anche in maniera permanente la memoria del computer visto che, quando inserita, la schedina non sporge.

Lo schermo come dicevamo è un pannello IPS da 14,1 pollici in formato 16:9 e con una risoluzione Full HD pari a 1.920 x 1.080 pixel, mentre la batteria è da 5.000 mAh e promette fino a 5 ore di utilizzo oppure 12 ore di autonomia in standby con una sola carica. Peso e ingombri sono ottimi: siamo sotto gli 1,4 chilogrammi e misura 32 x 22 centimetri, mentre lo spessore è pari a 1,6 centimetri con il coperchio chiuso.

Dal punto di vista della connettività, monta un modulo WiFi a doppia banda 2.4 GHz e 5.0 GHz, chip Bluetooth 4.0, una porta a pin per la ricarica della batteria, una USB-C per lo scambio dei file (non è abilitata alla ricarica), una HDMI, una presa jack audio da 3,5 millimetri e una porta USB-A con tecnologia 3.0.

Tra le caratteristiche degne di nota segnaliamo la presenza di un sensore per la scansione delle impronte digitali al di sopra del tasto di accensione, una telecamera da 0,9 MP con sportellino per coprirla quando non viene utilizzata, tastiera retroilluminata e touchpad con funzione di tastierino numerico incorporato: in pratica con un gesto è possibile trasformarlo in un numpad touch per fare rapidamente i conti all’interno dei documenti e dei fogli di calcolo.

KUU K2S è costruito interamente in metallo, nello specifico con una lega di alluminio e magnesio e viene venduto con Windows 10 Pro preinstallato. Chi acquista dall’Italia – si legge nella descrizione – lo riceverà con tastiera con layout italiano. Come dicevamo al momento il prezzo è davvero interessante perché anziché 605,55 euro, l’offerta lampo permette di risparmiare il 43%, pagandolo quindi 344,93 euro.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.