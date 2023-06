La conferma di pagamento sicura diventa uno standard W3C

Il W3C (World Wide Web Consortium) – l’organizzazione che ha come scopo quello di favorire lo sviluppo di tutte le potenzialità del World Wide Web e diffondere la cultura dell’accessibilità della Rete – lavora su nuovi meccanismi di protezione per i pagamenti online dai browser, e sta lavorando su una nuova tecnologia che dovrebbe affiancare servizi di pagamento quali Apple Pay, Google Pay e altri ancora.

Lo riferisce il sito Appleinsider parlando di Secure Payment Confirmation (SPC), standardizzazione per i browser che promette di semplificare le procedure di autenticazione dell’utente e migliorare la sicurezza nella fase finale dei pagamenti sul web.

Durante una transazione, lo standard SPC chiede all’utente di accettare le condizioni di pagamento mediante un “dialogo di transazione” gestito dal browser. È possibile esaminare e confermare i dettagli della transazione; l’autenticazione FIDO (lato utente, funzionante con una coppia di chiavi private e pubbliche) consente di firmare i dettagli della transazione, permettendo alla banca o entità di riferimento di verificare l’esito dell’autenticazione crittograficamente.

La verifica crittografica – riferisce il W3C – permette di stabilire che l’utente ha acconsentito alle condizioni di pagamento, così come richiesto dalla PSD2 (Payment Services Directive 2), direttiva europea sui servizi di pagamento nel mercato interno che ha lo scopo di contrastare le frodi e accrescere la fiducia dei consumatori nei pagamenti digitali modernizzando il quadro normativo che regola i servizi digitali.

Il Web Payments Working Group ha iniziato i lavori sulla Secure Payment Confirmation nel 2019 per conformarsi alla Strong Customer Authentication (SCA) per l’accesso sicuro ai servizi di payment e banking online.

Al momento la Secure Payment Confirmation è utilizzabile solo da Chrome e Edge ma poiché questa tecnologia si prepara a essere indicata dal W3C come Raccommendation, l’implementazione su altri browser non dovrebbe tardare ad arrivare.

Il successo di Apple Pay sta persino superando le aspettative della multinazionale di Cupertino: spieghiamo il perché in questo articolo di macitynet. La guida completa di macitynet per usare Apple Pay in Italia è disponibile da questa pagina.