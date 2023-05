La lampada da tenda XMUND con carica solare a meno di 7 €

Se state per partire per una vacanza all’aria aperta, attrezzatevi comprando la luce da tenda XMUND che al momento viene scontata del 65%.

Si tratta per l’appunto di una lampada progettata appositamente per l’utilizzo all’interno di una tenda. Innanzitutto presenta infatti un gancio tramite cui poterla facilmente appendere a qualsiasi anello, asta o altro punto di ancoraggio senza doversi affidare ad altri accessori.

È disponibile in tre diversi modelli e misure, che si differenziano per alcune caratteristiche.

La versione più economica è la V60, che è di taglia S e presenta 30 LED. Ha un’autonomia compresa tra le 6 e le 12 ore in base alla modalità selezionata, e si può scegliere tra luce forte, luce media e stroboscopica. Si ricarica soltanto tramite presa USB.

Nel mezzo c’è la V61 di taglia M, con il doppio dei LED (60) e un’autonomia che va dalle 6 alle 24 ore di luce continua scegliendo tra illuminazione forte, media, bassa, stroboscopica o la modalità SOS che fa lampeggiare questo segnale in codice morse, molto utile se ci si trova isolati e si vuol chiedere aiuto al villaggio più vicino sfruttando questo tipo di segnalazione luminosa. Oltre alla ricarica USB, presenta alcuni pannelli solari sulla superficie superiore che possono trasformare la luce diurna in energia per alimentare la lampada al bisogno.

La versione più grande e performante è la V61 di taglia L, che ha ben 120 LED e può funzionare dalle 6 alle 48 ore scegliendo una delle modalità offerte dalla serie V61. Anche qui c’è la ricarica solare come seconda opzione e, a differenza delle altre, oltre a controllare la luce tramite un pulsante si può accendere, spegnere e cambiare modalità anche a distanza usando il telecomando incluso in dotazione.

Tutte e tre le lampade hanno inoltre in comune una porta USB che permette di sfruttare la batteria incorporata come fonte di alimentazione di emergenza, ad esempio per ricaricare un cellulare come se fosse una powerbank.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, allora sappiate che in questo momento è in sconto: invece di 18,19 € potete risparmiare il 65% spendendo 6,36 € per la versione S; a salire i prezzi, sempre fortemente scontati, degli altri due modelli citati in questo articolo partendo dallo stesso link.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.