La MicroSD SD SAMSUNG EVO Plus da 128GB a 17,99 €, spedizione gratuita

La MicroSD SD SAMSUNG EVO Plus, nata per una gestione a livello professionale dei dati, con relativo salvataggio e trasferimento di foto e video in 4K UHD dunque pienamente adatte per DSLR, smartphone, tablet, droni e action camera modern, è disponibile in super offerta su eBay a 17,99 euro nella sua variante da 128 GB. Tanto per intenderci, sul sito Samsung costa quasi 50 euro.

Si tratta di una MicroSD UHS-I, compatibile con interfaccia HS, in grado di raggiungere in lettura fino a 100MB/s e in scrittura fino a 90MB/s di velocità. La MicroSD è di grado 3, Classe 10 e viene assicurata per 10000 cicli di collegamento, dotata di certificazione EMC, FCC, CE, VCCI, NATA.

La scheda di memoria permette di archiviare foto e riprodurre video UHD in 4K senza alcun intoppo direttamente sui dispositivi. Grazie alla velocità di lettura e scrittura ultrarapida fino a 100 MB/s e 90MB/s, la memory card EVO Plus permette di trasferire un video da 3 GB sul proprio portatile in appena 38 secondi.

Inclusa nella confezione anche l’adattatore SD, compatibile con la maggior parte dei dispositivi di quasi tutte le marche, in grado di mantenere inalterate le caratteristiche di velocità e prestazione della memory card EVO Plus.

La Micro SD propone 4 livelli di protezione, in grado di resistere fino a 72 ore nell’acqua di mare, a temperature estreme, sotto gli scanner a raggi X degli aeroporti e campi magnetici corrispondenti a quelli di uno scanner MRI. Samsung fornisce una garanzia limitata di 10 anni.

