La mirrorless full frame Nikon Z6 è in sconto su Amazon insieme a quattro obiettivi

Se volete passare al sistema mirrorless e volete farlo con un prodotto di altissima qualità, Nikon Z6 è una papabile soluzione soprattutto adesso grazie alle offerte del giorno di Amazon.

Per poche ore salvo esaurimento anticipato delle scorte questa fotocamera full frame è infatti proposta ad un prezzo ribassato in kit con uno dei due zoom 14-30mm e 24-70mm, oppure in alternativa per chi avesse già questa fotocamera o una compatibile con il nuovo innesto a baionetta Z-Mount di casa Nikon, sono in promozione i due obiettivi a focale fissa 50mm e 85mm.

Partendo proprio da quest’ultimo, di cui vi abbiamo già parlato in maniera esaustiva al lancio, si tratta di una lente appositamente progettata per le foto ritratto. L’apertura focale f/1.8 promette sfocati d’autore mentre i nuovi trattamenti lo rendono pienamente utilizzabile anche in caso di piccoli contatti con acqua.

Il 50mm ha la medesima apertura focale ed è maggiormente indicato per foto ritratto indoor per via della minore lunghezza focale, che ne facilitano la composizione delle immagini anche in ambienti ristretti.

In alternativa, acquistando la fotocamera in kit come dicevamo si può scegliere l’opzione con il 24-70mm, un vero e proprio tuttofare con grande luminosità (f/2.8 su tutta la lunghezza dello zoom) ed è forse la scelta migliore per chi vuole avere tutte le focali più comuni in un solo obiettivo. Se volete saperne di più su questo obiettivo vi consigliamo di leggere l’articolo dedicato.

La seconda opzione in promozione vede la Nikon Z6 affiancata al 14-30, un eccellente ultra-grandangolare f/4 fisso perfetto per i paesaggi, le foto al cielo stellato e in tutte quelle situazioni in cui un ampio grandangolo può fare davvero la differenza. Anche in questo caso potete approfondire il discorso leggendo l’articolo di presentazione.

Di seguito invece vi riportiamo la lista dei prodotti citati attualmente in promozione su Amazon con relativo prezzo in offerta e link per l’acquisto. L’offerta è valida fino alla vigilia di Natale ma potrebbe essere soggetta all’esaurimento dei pezzi disponibili.

