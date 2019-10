Tribit MaxSound Plus, speaker super-portatile e super-potente a 47,60 euro

Se cercate un ottimo speaker curato sotto ogni punto di vista, in questo momento Tribit MaxSound Plus è in offerta con un codice a 47,60 euro spedizione inclusa.

Dall’audio potente e cristallino, come abbiamo già spiegato nel corso della recensione che vi invitiamo a leggere per scoprire i nostri test sul campo, si tratta di un prodotto di alto livello.

Ha due driver frontali per una potenza complessiva di 24W e beneficia della funzione Xbass che, con la pressione dell’apposito pulsante, permette di dare una sostanziosa spinta alle basse frequenze.

I suoi punti di forza sono la tridimensionalità, garantita dagli speaker posizionati intorno alla cassa, e la possibilità di abbinarne due per creare un vero e proprio sistema stereofonico. Tra i vantaggi segnaliamo le dimensioni che lo rendono altamente tascabile, la potenza, l’impermeabilità, la sopracitata funzione dedicata per potenziare i bassi e i tasti a filo, che evitano click accidentali se riposto in una borsa.

Questo ottimo altoparlante costa 56 euro, ma al momento con il codice TRIBIT20IT potete pagarlo soltanto 47,60 euro. La spedizione è inclusa nel prezzo.