Nikkor Z 14-30mm f/4 S, obiettivo ultra-grandangolare per mirrorless Nikon Z

Presentato Nikkor Z 14-30mm f/4 S, un nuovo obiettivo con involucro completamente protetto dalle infiltrazioni di polvere e umidità che va ad arricchire la gamma di obiettivi a pieno formato S-Line progettati per le fotocamere mirrorless Nikon Z presentate a settembre.

Questo compatto zoom ultra-grandangolare con meccanismo retrattile è il primo obiettivo a pieno formato al mondo a vantare un elemento anteriore a curvatura controllata. Ciò consente l’utilizzo di filtri da 82mm fissati direttamente sulla ghiera oltre a permettere un comodo trasportco dell’ottica anche in borse di dimensioni contenute.

Le nuove formule ottiche su cui si basa la gamma Nikkor Z con ampia baionetta a tiraggio ridotto assieme alla rapida comunicazione elettronica e meccanica tra l’obiettivo e la fotocamera garantiscono maggiori controlli sulla distorsione, caratteristica comune nella fotografia ultra-grandangolare. La nitidezza è elevata e la luminosità fissa f/4 consente a chi esegue riprese video di passare, anche attraverso cambi di focale, dalla luce diurna agli interni in ombra con facilità.

L’anello di controllo del nuovo obiettivo Nikkor Z 14-30mm f/4 S è personalizzabile: può essere infatti utilizzato per la messa a fuoco manuale a variazione fluida e silenziosa (predefinita), per il controllo in continuo dell’apertura diaframma (perfetto durante le registrazioni video) o per la regolazione di compensazione dell’esposizione.

Infine, grazie alla regolazione silenziosa di controllo diaframma di Nikkor Z 14-30mm f/4 S – ricordiamo creato appositamente per le nuove fotocamere mirrorless Nikon Z – la variazione di campo negli spostamenti di messa a fuoco è ridotta al minimo assieme alla costanza di collimazione del fuoco durante le variazioni di lunghezza focale delle operazioni zoom.