Apple ha aggiornato le linee guida dell’App Store

Apple ha annunciato un aggiornamento delle linee-guida dell’App Store, apportando tre cambiamenti chiave legati alle modalità di comunicazione all’infuori dell’app, alla raccolta di informazioni di contatto dall’app e alla gestione di eventi che è possibile presentare in-app.

A fine agosto di quest’anno, Apple aveva annunciato il raggiungimento di un accordo da 100 milioni di dollari in attesa di approvazione da parte di un tribunale, mettendo fine ad una causa collettiva da parte di alcuni sviluppatori statunitensi secondo i quali Apple esercitava un monopolio nell’ambito della distribuzione di app iOS e negli acquisti in-app.

Nel patteggiamento Apple aveva chiarito che gli sviluppatori possono usare elementi di comunicazione quali le mail, indicando informazioni su metodi di pagamento esterni per la loro app su iOS, un chiarimento che ora è parte delle linee guide aggiornate dell’App Store.

In particolare, Apple ha rimosso dalla sezione 3.1.3 delle sue linee-guida la seguente frase: “Gli sviluppatori non possono usare informazioni ottenute dall’app per indirizzare singoli utenti all’infuori dell’app usando sistemi diversi dagli acquisti in-app (come ad esempio inviare a un singolo utente una mail su altre modalità di acquisto dopo che tale utente ha registrato un account dall’interno dell’app”).

Una delle linee guida nella sezione 5.1.1 (x) indica per gli sviluppatori di app la possibilità di richiedere informazioni base di contatto, come ad esempio un indirizzo mail, purché la richiesta sia facoltativa per l’utente e conforme ad altre disposizioni nelle linee-guida.

Apple ha infine aggiunto la linea-guida 2.3.13 per chiarire i requisiti per apparire negli eventi in-app dell’App Store. Gli eventi in-app possono evidenziare competizioni nell’ambito di giochi, prime visioni cinematografiche, esperienze in livestreaming, sfide legate al fitness e altro ancora, e apparire sull’App Store sui dispositivi con iOS 15 e iPadOS 15 dal 27 ottobre.

“Gli eventi in-app sono eventi periodici che accadono nella vostra app”, spiega Apple. “Per presentare i vostri eventi sull’App Store, questi devono rientrare con le tipologie di eventi previsti in App Store Connect. Tutti i metadati degli eventi devono essere accurati e legati all’evento stesso e non all’app in generale. Gli eventi si devono svolgere alla data e all’ora indicata in App Store Connect [….]. Apple spiega ancora che è possibile monetizzare gli eventi purché siano seguite specifiche linee-guida e gli utenti siano reindirizzati alla destinazione appropriata.