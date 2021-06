Su Google Meet è più facile alzare la mano

Dopo aver introdotto la tanto necessaria funzione Alza la mano in Meet, Google l’ha ora resa più utile per tutte le parti coinvolte in una chiamata. Con l’ultima versione di Google Meet, è più facile per gli amministratori notare le mani alzate, rivolgersi ai partecipanti e gestire una coda.

Ad annunciare le novità è stata Google. Le nuove funzionalità includono un’icona visiva e un’animazione migliorate sul riquadro video, che mostrano un’animazione con la mano alzata che si espande che mostra il nome del partecipante. Il riquadro delle persone con le mani alzate può essere spostato per essere più visibile nella visualizzazione griglia e sarà accompagnato da una “notifica audio per tutti i partecipanti quando viene alzata la prima mano alzata”.

Gli amministratori vedranno anche una notifica cliccabile che mostra il numero di mani alzate e il collegamento a una coda di tutti i partecipanti con le mani alzate. Per mantenere l’interfaccia più sgombra, la mano di un partecipante si abbasserà automaticamente dopo aver parlato.

Le nuove funzionalità saranno disponibili nelle riunioni sulla maggior parte dei prodotti aziendali di Google, tranne che per G Suite Basic, per i clienti di Google Workspace Business Starter e gli account Google personali. Il rilascio è iniziato a partire dal 16 giugno e per alcuni domini a rilascio programmato avverrà il 30 giugno 2021.