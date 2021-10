MacBook Pro 2021, i primi ordini italiani sono in elaborazione

I nuovi MacBook Pro 2021 saranno ufficialmente in vendita martedì 26 ottobre e chi l’ha preordinato al lancio potrebbe già riceverlo proprio quel giorno. Un nostro lettore infatti ci segnala che il suo ordine (la versione da 16 pollici in grigio siderale) è giunto alla fase due, passando cioè dall’inoltro dell’ordine alla sua elaborazione.

Questa è una buona notizia per tutti quei clienti che, nel completare l’ordine subito dopo la presentazione, si sono visti indicare come novembre o peggio ancora il mese di dicembre come data di consegna prevista. La gestione degli ordini di Apple si compone infatti di cinque fasi: la successiva è quella indicata come “Spedizione in preparazione” e a quel punto tra l’avvio della spedizione (fase 4) e la consegna (quinta ed ultima fase) dovrebbe essere questione di giorni.

Negli Stati Uniti in questo momento Apple sta indicando ad alcuni clienti che l’elaborazione del proprio ordine è stata avviata, quindi è probabile che la spedizione parta in giornata per far sì che la consegna avvenga proprio martedì. In passato è capitato anche che qualche fortunato cliente si è visto recapitare un prodotto Apple addirittura il giorno prima del lancio sul mercato, quindi non è da escludere che ciò possa accadere anche questa volta.

A maggio si diceva che la tecnologia mini-LED dei nuovi schermi, per via della scarsità delle risorse necessarie per produrli, avrebbe potuto portare ad un inizio debole, con poche unità disponibili per soddisfare la domanda. Un ritardo simile era stato poi ripreso nei primi giorni di settembre quando fu notificato che la carenza di chip stava causando un ritardo nella produzione dei nuovi computer. Ciò come dicevamo è dimostrato dalle tempistiche indicate nella prima ondata di ordini, le cui consegne in qualche caso slittavano a fine anno.

Le nuove indicazioni lasciano sperare quindi che Apple stia riuscendo a gestire la domanda di un dispositivo che, secondo le indiscrezioni, dovrebbe generare vendite record, con la complicità dei nuovi processori M1 Pro e M1 Max e di tutte le altre novità che Apple ha introdotto in queste macchine.