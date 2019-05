La nuova era di Facebook: meno blu e più privacy

Meno blu, più privacy. Tradotto in slogan potrebbe essere questo il titolo di Facebook F8 2019, evento dedicato agli sviluppatori dl social guidato da Mark Zuckerberg. Il momento inaugurale che si è tenuto nel corso della serata (italiana) di ieri ha avuto al centro in effetti novità dell’interfaccia e le politiche, spesso molto criticate, per la tutela degli utenti.

Molte ed impegnative le promesse in questa direzione. Zuckerberg e diversi altri dirigenti, hanno fatto varie dichiarazioni in merito, promettendo che il social prediligerà la comunicazione privata come quella di Messenger o WhatsApp, offrendo strumenti “per il bene”, orientati alla privacy e allo sviluppo di un’infrastruttura che impedisce errori riguardo all’utilizzo dei dati. “Non abbiamo – ha detto Zuckerberg – la miglior reputazione del mondo, diciamo così, nel campo della privacy. Ma il futuro sarà della privacy”.

È stato anche anticipato l’arrivo di novità sul versante app iOS e piattaforma desktop, con una nuova interfaccia utente, logo e mostrate anche nuove funzionalità per Messenger, Instagram e WhatsApp.

Per quanto riguarda Messenger gli sviluppatori fanno sapere che questa è stata completamente riscritta e, a loro dire è ora sistema di messaggistica privata più veloce e affidabile in circolazione. Su Mac e PC arriverà anche un’app desktop prima della fine dell’anno con integrate funzionalità di cifratura e per la privacy. Secondo Zuckerberg sono 2 miliardi le persone che sfruttano questo sistema privatamente, senza bisogno di preoccuparsi di governi o intrusioni di cybercriminali. Le chat video sono state migliorate ed è stata inoltre annunciata la possibilità di chattare ed effettuare videochiamate anche i contatti di WhatsApp e Instagram.

Per quanto riguarda WhatsApp, il social parla di un “prossimo passo. Gli Stati sono ancora considerati più importanti rispetto alle Storie già viste su Instagram. Zuckerberg ha ripetuto decine di volte la parola “privacy” (improvvisamente diventato un mantra) e annunciato anche che un catalogo prodotti per WhatsApp Business, visionabile direttamente dall’app.

Per quanto riguarda Facebook, Zuckerberg ha riferito che il focus saranno i Gruppi e che l’interfaccia sarà ridisegnata, più leggera e usabile. Tra le novità ce n’è una cromatica: l’applicazione perderà molto del blu che aveva in precedenze. Anche l’icona di Facebook è cambiata: ora rotonda e la “F” sarà pure essa ridisegnata. Le modifiche saranno visibili prima negli Stati Uniti e poi nel resto del mondo. Facebook fa sapere che anche il sito perderà la barra blu a favore di un design più minimalista e meno intrusivo.

Per quanto riguarda Instagram è prevista l’integrazione di interazioni private con le Storie e lo shopping; per quest’ultimo è+ previsto un canale dedicato. Per le storie le novità sono: il Create Mode e un adesivo per le donazioni. Non è mancato infine il riferimento alla Realtà Virtuale con Oculus Rift S e Oculus Quest (in arrivo a breve), dispositivi dei quali parleremo a parte.