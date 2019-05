Giro d’Italia, l’app ufficiale per seguire la 102 esima edizione del Giro d’Italia

L’11 maggio inizia il centoduesimo Giro d’Italia, appuntamento imperdibile per i numerosi appassionati delle due ruote. Tutte le 21 tappe del celebre evento possono essere seguite in tempo reale grazie all’app ufficiale Giro d’Italia realizzata da RCS MediaGroup.

Le tappa iniziale sarà una cronometro di 8,2 km con partenza da Bologna e arrivo a San Luca con i primi sei km pianeggianti e i conclusivi 2.000 metri in salita con pendenza media del 9,7% e punta massima al 22%. Le cronometro saranno in totale tre: altre due prove contro il tempo saranno infatti previste alla nona tappa, con arrivo a San Marino (unico sconfinamento di questa edizione) e infine nell’ultima tappa a Verona, dunque il Giro d’Italia 2019 sarà caratterizzato da apertura e chiusura entrambe a cronometro.

Gli arrivi in salita saranno cinque, a Ceresole Reale e Courmayeur al termine della seconda settimana, poi ad Anterselva, San Martino di Castrozza e sul Croce d’Aune nella terza settimana, anche se forse la tappa più attesa sarà quella di Ponte di Legno, con il Gavia e il Mortirolo. Nel complesso, gli organizzatori di RCS Sport classificano così le 21 tappe previste: 5 di alta difficoltà, 7 di media difficoltà, 6 di bassa difficoltà più le 3 prove a cronometro. In totale sono previsti 3518,5 km, per una media per tappa pari a 167,5 km.

Grazie alle numerose sezioni dell’app ufficiale è possibile avere costantemente il polso della situazione tramite notizie, video, fotografie, oltre che ai risultati e alle classifiche, tutti aggiornati in tempo reale. L’app Giro d’Italia è gratis per iPhone e si scarica direttamente da App Store.