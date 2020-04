La Premier League torna in campo, ma in modalità virtuale

Il mondo del calcio, così come tanti altri extra sportivi, è in ginocchio causa CoVID-19. La Premier League inglese, così come tutte le altre leghe, è al momento sospesa, anche se i giocatori torneranno oggi in campo per un evento di beneficenza, ovviamente virtuale. Spazio, dunque, agli eSports.

L’ePremiere League Invitational è un evento in cui le star reali del calcio e i fan delle celebrità metteranno alla prova le loro capacità negli eSports. Durerà cinque giorni e vedrà coinvolti 20 diversi team, con la formula del torneo a eliminazione diretta. Il vincitore porterà a casa il titolo di campione ePremier League Invitational e tutti i proventi andranno al fondo #PlayersTogether, a supporto del Servizio sanitario nazionale.

Il Liverpool di Alexander-Arnold si scontrerà contro il musicista Tom Grennan, fan di lungo corso del Manchester United, che rappresenterà proprio i Red Devils. Tra gli altri scontri, il centrocampista del Tottenham Hotspur Moussa Sissoko se la vedrà con Christian Atsu del Newcastle United.

Il torneo è iniziato proprio in queste ore, e il round di apertura prevede quattro partite al giorno. Tutte le partite saranno trasmesse su nbcsports.com e gli spettatori potranno guardare il match attraverso il sito Web, l’app o i canali social della Premier League. La copertura sarà disponibile anche attraverso i canali Sky Sports di YouTube e Twitch, nonché tramite il canale YouTube di Football Daily. Il programma completo delle partite è disponibile a questo indirizzo.