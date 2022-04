La settimana verde di Apple per la Giornata della Terra

Come da tradizione, anche quest’anno Apple celebra la Giornata della Terra del 22 aprile attivando diverse iniziative. La prima iniziativa nota è il versamento di 1$ al WWF per ogni acquisto effettuato con Apple Pay sull’Apple Store online e nei negozi fisici a partire da oggi (lo scorso anno era stata scelta come destinazione per le donazioni l’ONG Conservation International).

La donazione di 1$ è stata annunciata in una mail inviata agli utenti statunitensi di Apple Pay, e dopo questa iniziativa ne seguiranno probabilmente altre. Nel 2021 era stato messo a disposizione su Apple TV+ il documentario “The Year Earth Changed”, narrato da David Attenborough, e la seconda stagione delle produzioni Apple Original “Tiny World” e “Il pianeta notturno a colori”, ma anche libri e audiolibri sull’app Libri di Apple con spiegazioni su come invertire il cambiamento climatico e fare la propria parte, oltre a speciali su autori e autrici che esplorano temi ambientali nelle loro opere.

In questo periodo dell’anno Apple tipicamente traccia un bilancio delle sue attività legate alla promozione dell’ecosostenibilità, incentrate sull’obiettivo di diventare un’azienda a impatto zero entro il 2030, e che potranno servire da modello per altre realtà che vogliono fare altrettanto.

In tutto il mondo, il 22 aprile chi ha un Apple Watch ha la possibilità di ricevere uno speciale premio per la Giornata della Terra e sticker da usare in Messaggi completando un allenamento di 30 minuti; l’esercizio può essere registrato con l’app Apple o qualsiasi altra compatibile con l’app Salute (Strava, Nike+Run Club, ecc.).