Le videocamere smart Netatmo ora sono compatibili con Alexa anche in Italia

Netatmo, azienda nota nel campo della smart Home, annuncia la compatibilità delle sue Videocamere internet ed esterne intelligenti con Amazon Alexa, offrendo così agli utenti la possibilità di monitorare, anche grazie all’assistente, la propria abitazione.

La funzionalità è adesso disponibile anche in Italia, così che gli utenti potranno chiedere ad Alexa di verificare cosa accade in casa tramite semplice comando vocale. Si tratta di una funzione resa retrocompatibile anche con le videocamere già in commercio, non essendo necessario acquistare nuovi modelli.

Ricordiamo che tra le funzioni delle videocamere intelligenti Netatmo, anche quelle che consentono di evitare le false notifiche, cioè quando viene rilevato qualche movimento insignificante.

Adesso, però, gli utenti potranno utilizzare Echo Spot o Echo Show per chiedere ad Alexa “fammi vedere il giardino”, piuttosto che “l’ingresso di casa”, potendo apprezzare le immagini in tempo reale catturate dalle videocamere. Allo stesso modo, sempre tramite comando vocale, sarà possibile chiedere ad Alexa di accendere o spegnere le luci della Videocamera Esterna.

La funzionalità di controllo vocale è attivabile da oggi tramite apposita skill Alexa. Questa integrazione si aggiunge a quella della Stazione Meteo Intelligente, del Termostato Intelligente e delle Valvole Termostatiche Intelligenti, tutti già compatibili con l’assistente vocale.

La videocamera Interna Intelligente Netatmo Welcome è disponibile al prezzo di 199,99 euro (l’abbiamo recensita su questa pagina di Macitynet) mentre quella esterna Netatmo Presence (recensita qui) costa circa 100 euro in più. Qui sotto le attuali offerte su Amazon.

