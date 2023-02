La telecamera di videosorveglianza Jooan a soli 28 €

C’è un buonissimo sconto sulla telecamera di videosorveglianza Jooan, una delle soluzioni più versatili che potete trovare in commercio e che al momento, come dicevamo, si può comprare spendendo la metà.

La qualità di registrazione è molto buona (sensore da 2 MP con risoluzione Full HD) e la possibilità di orientare l’obiettivo anche da remoto spostandolo di 355° sull’asse orizzontale e 90° su quello verticale fa sì che, posizionandola al centro di una stanza, sia in grado di tenerla d’occhio in ogni angolo. Poi, se serve, c’è anche la possibilità di fare uno zoom digitale per controllare se è davvero il gatto quello che spunta dal cuscino del divano.

È facile da installare perché basta collegare il cavetto di alimentazione (che usa una spina microUSB ed è lungo 3 metri) e poi al router di casa tramite WiFi a 2.4 GHz, che gli assicura un collegamento fino a 20 metri di distanza. A quel punto si può posizionare in qualsiasi tavolo, mensola, oppure si può fissare alla parete o persino sul soffitto a testa in giù.

C’è la visione notturna per poter sbirciare casa anche al buio totale e tramite l’app Joolink (per iPhone, iPad e Android) o il software VMS per computer Windows vi si può accedere anche a centinaia di chilometri di distanza, quindi persino dal lavoro o in villeggiatura.

E poi le tecnologie che troviamo in qualsiasi altra telecamera di questo tipo: sensore che riconosce i movimenti e invia istantaneamente una notifica sul cellulare, audio a due vie per poter parlare con una persona che si trova di fronte alla telecamera, accesso multi-utente in modo che possa essere usata da tutta la famiglia e archiviazione su microSD (massimo 128 GB) con modalità loop che registra all’infinito e cancella le vecchie registrazioni quando la memoria è satura.

Alta 11,5 centimetri e con un diametro di 7,7 centimetri è piuttosto compatta e chi vuole può usarla anche come baby monitor, in modo da poterla poi usare come telecamera di sicurezza per l’abitazione quando i bimbi sono sufficientemente grandi.

La promozione

Se intendete acquistarla, invece di 57,15 € al momento è scontata del 51%, quindi la pagate 28 €.

Se intendete acquistarla, invece di 57,15 € al momento è scontata del 51%, quindi la pagate 28 €.