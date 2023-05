Da WhatsApp l’app Wear OS per Galaxy Watch e Pixel Watch

L’espansione del supporto alle app terze parti di Wear OS 3 porta i suoi frutti, tra questi la prima versione dell’app WhatsApp per Android con supporto per gli smartwatch Wear OS: si tratta della fase iniziale di rilascio e della versione beta, in ogni caso l’app per avere e usare WhatsApp direttamente al polso risulta piuttosto completa e già utilizzabile su Pixel Watch e Galaxy Watch.

Trattandosi della versione beta occorre essere registrati al programma di beta tester pubblico di WhatsApp. Prima di procedere occorre verificare di aver installato sullo smartphone la più recente beta di WhatsApp per Android versione 2.23.10.10.

Installazione di WhatsApp su Wear OS

Durante la fase di installazione WhatsApp avvisa che un dispositivo WearOS sta cercando di collegarsi al nostro account WhatsApp, chiedendo conferma per procedere con l’operazione, come mostra la schermata che riportiamo da WABetainfo.

Sullo schermo dello smartwatch viene visualizzato un codice di sicurezza di 8 cifre che l’utente deve inserire sul proprio dispositivo principale per autorizzare il collegamento al proprio account WhatsApp sul dispositivo Wear OS. La piattaforma di chat informa che anche l’app per smartwatch mantiene la crittografia end to end, vale a dire totale e da un capo all’altro della comunicazione.

Poche ma buone

All’avvio l’app WhatsApp con supporto Wear OS in beta mostra una semplice schermata con la lista dei contatti recenti, un pulsante per accedere alle Impostazioni e un altro tasto Apri sul telefono per passare la visualizzazione del messaggio dal polso allo smartwatch.

Una volta scelta la conversazione desiderata con il contatto recente è possibile scorrere lo storico dei messaggi, oltre naturalmente rispondere dettando un messaggio vocale oppure aprendo la tastiera virtuale dello smartwatch.

Funzionamento e interfaccia risultano sostanzialmente identici anche per la gestione delle chat di gruppo: qui scorrendo fino alla fine vengono mostrate le persone in questa conversazione e come sempre il tasto per passare la visualizzazione dal polso allo smartwatch.

L’app mette a disposizione anche dei quadranti o complicazioni per il dispositivo Wear OS, come l’icona circolare che mostra il numero dei messaggi da leggere, un richiamo rapido ai contatti WhatsApp per raggiungere al volo la persona desiderata il tasto per iniziare a registrare un messaggio vocale.

Per accedere al programma beta tester di WhatApp si parte da qui. Negli scorsi giorni WhatsApp ha introdotto i sondaggi a voto singolo e inoltro con didascalia per i contenuti multimediali. Tutti gli articoli di Macity dedicati a WhatsApp si trovano a partire da questa pagina.