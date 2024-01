La torretta Sameriver offre 8 prese di corrente e 4 USB per ricaricare tutto

Una ciabatta elettrica che è una torretta dell’energia per tutta la famiglia: con Sameriver potete alimentare fino a 8 elettrodomestici e al contempo ricaricare 4 dispositivi insieme, per un’uscita massima di 2.500 Watt (10 A), il tutto sfruttando l’energia erogata da una sola presa di corrente.

È uno di quegli accessori da posizionare in casa per semplificare l’accesso alla rete elettrica, specie quando si tratta di dispositivi che non restano collegati per mesi, ma piuttosto che vanno collegati e scollegati alla bisogna.

Certo si può usare anche per massimizzare l’uso delle prese di corrente, perché non sono molte le ciabatte elettriche in commercio che offrono 12 uscite. Quindi specie se si hanno poche prese elettriche in una stanza, con una soluzione di questo tipo si possono collegare diversi dispositivi facendo capo a una sola postazione.

È vero infatti che in linea teorica le ciabatte elettriche si potrebbero collegare in serie, ma tutti gli elettricisti ve lo sconsiglierebbero senza pensarci due volte in quanto «nel collegamento a cascata la prima ciabatta della catena verrebbe sovraccaricata, con il rischio di danni all’impianto elettrico o, peggio ancora, di incendio».

La torretta Sameriver di cui vi parliamo in questo articolo è invece dotata di svariati sistemi di protezione che evitano proprio tutto questo, con l’aggiunta di alcune componenti in materiale ignifugo che scongiurano eventuali danni ai dispositivi collegati o il propagarsi della fiamma in caso di emergenza.

Per quanto riguarda porte e collegamenti mette a disposizione 8 prese Schuko, due per ciascun lato, mentre sul fondo della facciata anteriore troviamo una uscita USB-C e tre di tipo USB-A, utilizzabili per ricaricare smartphone, tablet e accessori vari che fanno uso di questa tipologia di connessione.

Nel lato superiore è presente un tasto per dare o togliere energia a tutte le prese in un sol colpo senza dover scollegare la spina: anche le dimensioni sono piuttosto compatte (circa 16 x 12 x 9 centimetri) così da trovargli posto anche sulla scrivania dell’ufficio.

Disponibilità e prezzo

La torretta Sameriver è in vendita da questa pagina di Amazon, colore bianco o nero, e costa 39,99 €. Nel momento in cui scriviamo è attiva una doppia offerta sul modello con cavo lungo 2 metri: è scontata a 29,99 € ma attivando la casella di sconto si ottiene un ulteriore taglio del prezzo del 25%, perciò vi costa soltanto 22,50 €.

In alternativa potete acquistare su Amazon anche la versione col cavo lungo 5 metri, anche qui in bianco o nero: costa 35,99 € ed è scontabile con casella coupon del 30%, quindi con un prezzo finale di 25,20 €.