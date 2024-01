OpenAI apre GPT Store per la compravendita di GPTs personalizzati

Come promesso nella prima conferenza sviluppatori, posticipo incluso, OpenAI ha ufficialmente inaugurato il GPT Store, il negozio virtuale di ChatGPT pensato soprattutto per sviluppatori, ma anche per chi abbia ideee su chatbot che potrebbero essere venduti senza ricorrere al coding, quindi anche senza alcuna esperienza di programmazione.

GPT Store permette a sviluppatori e utenti di condividere e trarre profitto da versioni ridotte e personalizzate del chatbot ChatGPT, battezzati GPTs, creati per svolgere bene compiti specifici.

Ora è disponibile anche il nuovo piano di abbonamento ChatGPT Team (pensato per team aziendali) con costi che variano da 25$ a 30$ al mese per utente (circa 23 – 27 euro) con il supporto di funzionalità di sicurezza e interrogazioni AI più lunghe e complesse.

Con GPT Store inizia la compavendita dei GPTs

Il negozio digitale di OpenAI ospita i chatbot personalizzati, quelli che in gergo si chiamano GPTs. L’accesso è permesso solo agli utenti con un abbonamento premium, quindi il servizio che permette di avere risposte prioritarie dall’interrogazione del bot e di ottenere dettagli anche riguardo a questioni più attuali rispetto a quelle che vedono gli utenti non paganti.

Ricordiamo che GPT Store era stato annunciato a novembre, nell’ambito della prima conferenza DevDay di OpenAI per sviluppatori. Inizialmente il lancio vero e proprio era previsto a novembre ma poi è stato posticipato a inizio 2024.

OpenAI riferisce che sono stati già creati oltre 3 milioni di GPTs con lo strumento GPT Builder. Lo store è accessibile tramite una scheda del client web o da app; i chatbot personalizzati sono suddivisi in categorie (tra queste: DALL-E, scrittura, ricerca e programmazione), e in primo piano si evidenziano i GPTs più popolari e funzionalità di ricerca.

OpenAI ha previsto un programma di condivisione dei ricavi e dettagli specifici arriveranno nel primo trimestre di quest’anno. Per ora gli sviluppatori sono invitati a cavalcare l’onda, sperando che le condizioni per ottenere ricavi dalle transazioni siano convenienti.

Differenze tra abbonamenti ChatGPT Enterprise e Team

ChatGPT Team è descritto da OpenAI come “uno spazio di lavoro sicuro e collaborativo per ottenere il massimo da ChatGPT sul luogo di lavoro”. Diversamente da ChatGPT Enterprise, presentato ad agosto dello scorso anno, il piano Team non richiede il pagamento di migliaia di dollari o chiamate con gli addetti alle vendite dell’azienda.

Chiunque sia abbonato a ChatGPT Plus o Enterprise può iscriversi per 30$ (addebiti mensili) o 25$ al mese (pagando un abbonamento annuale). È possibile usare GPT-4 (fino a 32.000 “token”), GPT-4 Vision e DALL-E 3, creare e condividere GPTs all’interno del proprio ambiente di lavoro. OpenAI riferisce che i dati aziendali e le conversazioni non verranno usati per l’addestramento dei modelli di intelligenza artificiale generativa.

