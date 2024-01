Passeggiate sereni con lo scaldamani portatile in sconto

Dimenticatevi per sempre delle mani congelate comprando Ocopa, lo scaldamani elettrico portatile che vi farà portare fuori il cane con piacere anche in queste fredde giornate d’inverno. Al momento è in sconto.

Si compone di due parti che si agganciano magneticamente tra loro in modo che, quando non lo usate, lo potete tenere in borsa insieme senza perderlo (anche perché è molto leggero, sta sui 240 grammi).

Ciascuna delle due metà è grande all’incirca quanto un rossetto (8,5 x 3 centimetri), proprio perché dev’essere tenuta chiudendogli intorno la mano per scaldarla.

L’uso è semplice e immediato: si schiaccia un pulsante e in tre secondi ciascuno dei due pezzi è pronto e caldo. Si può regolare l’intensità del calore fino a circa 50°C (se poi si spegne, c’è la memoria per ricordare il livello preferito all’utilizzo successivo) e la durata garantita è di 3 ore per ciascuno scaldamani.

Ad alimentarlo c’è una batteria da 2.600 mAh per ciascuna delle due parti e una presa USB-C per ricaricarla (completamente in 3 ore) come se fosse un cellulare. La scocca esterna è costruita in plastica ABS e ovviamente è dotato di sistemi di protezione per evitare surriscaldamenti e cortocircuiti in caso di danneggiamento.

Un accessorio di questo tipo permette così di passeggiare col cane impugnandolo insieme al guinzaglio, in modo da non gelarsi la mano che resta fuori al freddo, ed è utilizzabile in tanti altri contesti, come ad esempio gli spostamenti in città, in metropolitana, e via dicendo. In dotazione c’è un laccetto da polso per far sì che non si danneggi qualora dovesse scivolare di mano.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: questo significa che invece di 45,09 € , il prezzo con cui viene normalmente proposto online, potete risparmiare il 26% andando a spendere soltanto 33,37 €. È disponibile in cinque varianti di colore: nero, verde, arancione, rosa e blu.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.