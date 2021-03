La versione 5G di Xiaomi Redmi Note 9 Pro è in offerta a 318,84 euro

Non sono ancora molti gli smartphone che supportano la connettività in 5G, ma uno di questi al momento è in promozione su Gearbest a 318,84 euro. Si tratta della versione 5G dello Xiaomi Redmi Note 9 Pro, presentato quasi un anno fa. Le differenze principali, oltre che nella connettività, risiedono nella capacità della batteria e nel processore impiegato.

Qui infatti troviamo una più potente CPU octa-core Qualcomm Snapdragon 750G, accompagnata da 6 GB di RAM e 128 GB di capacità su disco, e una batteria leggermente meno capiente, da 4.820 mAh, con ricarica rapida 30W (in confezione c’è il caricatore da 33W che la porta da 0% a 57% in mezz’ora). Tutto il resto invece è lo stesso: lo schermo è un pannello da 6.67″ DotDisplay senza notch con risoluzione Full HD+ pari a 2.400 x 1.080 pixel e refresh a 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, monta una quadrupla fotocamera posteriore composta da un obiettivo principale da 108 MP abilitata alle riprese in 4K, una ultra-grandangolare da 8 MP, una fotocamera da 2 MP per sfocare lo sfondo nelle foto ritratto e un obiettivo macro da 5 MP. Davanti invece c’è una fotocamera frontale da 16 MP.

Tra le altre tecnologie impiegate in questo telefono segnaliamo la presenza di un chip Bluetooth 5.1, modulo NFC per i pagamenti contactless, GPS, 11 sensori di temperatura collegati ad un impianto di raffreddamento a liquido e 11 antenne posizionate a trecentosessanta gradi intorno al dispositivo, in modo tale da garantire ottima connettività in qualsiasi modo lo si impugni in mano. E’ inoltre dotato di doppi altoparlanti per audio stereofonico e una copertura per lo schermo in vetro Corning Gorilla Glass di quinta generazione. C’è anche un modulo a infrarossi utile per controllare, tramite app, televisore, condizionatori ed altri elettrodomestici che usano questo sistema.

Il sistema operativo è chiaramente Android personalizzato con l’interfaccia di Xiaomi MIUI in versione 12. Per quanto riguarda il prezzo in offerta va tenuto conto che si tratta della versione 5G: la meno costosa in 4G viene generalmente venduta a 299,90 euro anche se qualche volta, grazie a promozioni e codici sconto, si è riuscito ad acquistarla a 190-200 euro.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro 5G è invece attualmente in promozione su Gearbest a 318,84 euro. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.