Xiaomi presenta Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 e Mi Note 10 Lite

Dopo la presentazione di Mi 10 e Mi 10 Pro , Xiaomi svela oggi altri tre nuovi smartphone per il mercato europeo. Si tratta di Redmi Note 9 Pro, Redmi Note 9 e Mi Note 10 Lite. In questo articolo trovate tutte le caratteristiche tecniche principali dei tre terminali, la data di disponibilità in Italia oltre alle fotogallerie.

La serie Redmi Note è ben nota per offrire un ottimo rapporto qualità prezzo, a partire dal versante multimediale. Redmi Note 9 pro è caratterizzato da configurazione quad camera nella parte posteriore, con l’obiettivo principale da 64MP, affiancato da un obiettivo ultra grandangolare da 8MP, che consente di ottenere immagini di gruppo di grandi dimensioni senza compromessi. Ancora, a bordo si trova anche il sensore con obiettivo macro da 5MP e un sensore di profondità da 2MP per gli effetti bokeh.

Nella parte anteriore, Redmi Note 9 Pro sfoggia una fotocamera in-display da 16MP, con una nuova modalità selfie in slow motion, che cattura video divertenti al rallentatore, perfetti per i social media.

Redmi Note 9 conta, invece, su una fotocamera principale da 48MP e un obiettivo ultra grandangolare da 8MP. Il suo obiettivo macro da 2MP e il sensore di profondità da 2MP completano la configurazione della quad camera, mentre sulla parte frontale trova spazio una fotocamera da 13MP in-display.

Altra caratteristica di spessore dei due dispositivi è la batteria. Redmi Note 9 Pro è dotato di una batteria da 5020mAh che consente fino a due giorni di autonomia, con supporto alla ricarica rapida da 30W che con il caricabatteria da 33W in dotazione può ricaricare fino al 57% in soli 30 minuti. Redmi Note 9 include una batteria da 5020mAh, ma con supporto alla ricarica rapida da 18W.

All’interno trova spazio il processore Snapdragon 720G con clock fino a 2,3GHz e, tra le chicche, anche un nuovo motore a vibrazione lineare sull’asse Z per un’esperienza utente più equilibrata. La vibrazione lineare sull’asse Z crea 120 effetti di vibrazione a seconda dell’azione dell’utente, incluse diverse vibrazioni per foto, screenshot, notifiche, impostazioni dell’orologio e altro ancora.

Quanto al Redmi Note 9, invece, monta un processore MediaTek Helio G85 composto da una CPU 2x A75 2.0GHz, 6x A55 1.8GHz e un ARM G52 MC2 con circa 1000MHz e una GPU Manhattan 3.0 a circa 25 fps. Redmi Note 9 Pro è dotato di un DotDisplay da 6,67 pollici senza notch e un sensore per le impronte digitali montato lateralmente, mentre Redmi Note 9, invece, sfoggia un look tutto nuovo grazie DotDisplay da 6,53 pollici protetto da Corning Gorilla Glass 5 sul fronte.

Sia Redmi Note 9 Pro che Redmi Note 9 sono dotati di una serie di altre feature condivise, tra cui l’NFC3 multifunzionale, un jack per cuffie da 3,5 mm e un blaster IR. Questi dispositivi sono inoltre dotati della certificazione TÜV Rheinland per le ridotte emissioni di luce blu per un comfort visivo di lunga durata e un nano rivestimento resistente agli spruzzi d’acqua per le fuoriuscite accidentali.

Redmi Note 9 Pro si presenta in tre colorazioni dinamiche – Interstellar Grey, Tropical Green e Glacier White. Per chi preferisce invece Redmi Note 9 è possibile scegliere tra tre colori accattivanti per appagare qualsiasi stile, tra cui Midnight Grey, Forest Green, Polar White.

Redmi Note 9 Pro e Redmi Note 9 Pro saranno disponibili in Italia entro la fine di maggio. Configurazioni, prezzi, disponibilità e canali di vendita per il mercato italiano saranno comunicati nelle prossime settimane.

Mi Note 10 Lite

L’ultimissimo arrivo nella famiglia è Mi Note 10 Lite, con un display di qualità premium e una quad camera a un prezzo aggressivo. Ha un display AMOLED 3D curvo da 6,47” e un retro in vetro curvo 3D che garantiscono un’ottima usabilità, utilizzando al contempo un sensore di impronte digitali su schermo.

Mi Note 10 Lite presenta anche una quad camera da 64MP che racchiude un sensore Sony IMX686, mentre sul fronte delle prestazioni monta la piattaforma Qualcomm Snapdragon 730G e una batteria da 5.260mAh per due giorni di utilizzo con una sola carica, con supporto alla ricarica rapida da 30W.

Mi Note 10 Lite sarà disponibile in Italia a partire da metà maggio su mi.com in tre colorazioni – Glacier White, Midnight Black e Nebula Purple – nella variante da 6GB+64GB al prezzo di 369,99 euro. Inoltre, sarà possibile acquistare la versione da 6GB+128GB in Glacier White e Midnight Black in esclusiva con un operatore telefonico al prezzo di 399,99 euro con un piano tariffario dedicato che sarà comunicato nei prossimi giorni.

